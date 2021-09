On set und on air: 360 Minuten Steirische Landkrimi-Spannung

ORF-Landkrimi-Reihe mit zwei TV-Premieren und Dreharbeiten zu zwei neuen Fällen

Wien (OTS) - Noch bevor mit „Steirertod“ und „Steirerrausch“ am 2. und 23. Oktober 2021 (jeweils Samstag um 20.15 Uhr) zwei neue Filme des ORF-Erfolgsformats ihre ORF-1-Premieren feiern, wird am steirischen Landkrimi-Set auch schon wieder für Nachschub gesorgt. Seit Dienstag, dem 31. August, stehen Hary Prinz und Anna Unterberger für den nunmehr siebenten und achten Fall vor der Kamera: Ein „Steirerstern“ führt das Duo nach dem Mord an einer – von Anna F. gespielten – Rocksängerin ins Musik-Business. „Steirergeld“ (AT) fließt, nachdem ein Bankdirektor, der ein Schneeballsystem aufgebaut hat, bei einem Raubüberfall ums Leben kommt. Als Chefin des Grazer Ermittler/innen-Duos ist auch diesmal wieder Bettina Mittendorfer (dreht derzeit auch die neue ORF-Serie „Alles finster – Überleben für Anfänger“) zu sehen. In Episodenrollen spielen u. a. Christoph Kohlbacher (Teile 7 und 8) sowie Emily Cox, Anna F., Sascha Geršak und Ferry Öllinger (Teil 7) und Michael Menzel, Gottfried Breitfuß, Franziska Stavjanik, Simone Fuith, Marcel Mohab, Reinhard Nowak und Heikko Deutschmann (Teil 8). Die Drehbücher stammen einmal mehr von Maria und Wolfgang Murnberger. „Steirerstern“ basiert auf dem gleichnamigen Roman von Claudia Rossbacher, „Steirergeld“ auf Figuren aus Claudia Rossbachers „Steirerkrimis“. Regie führt erneut Wolfgang Murnberger. Zu sehen sind „Steirerstern“ und „Steirergeld“ voraussichtlich 2022 in ORF 1.

„Steirerstern“ (Teil 7)

Rocksängerin Alex (Anna F.) verbindet mit Volksmusikstar Jana (Emily Cox), dem strahlenden Gesicht von „Jana und die Lausbuam“, nicht nur ein gemeinsamer Produzent (Sascha Geršak als Jack Riedl), sondern auch eine umstrittene Liebe. Als Alex unter rätselhaften Umständen ums Leben kommt, glaubt Jana weder an einen Unfall noch an Selbstmord. Kommissar Bergmann (Hary Prinz) und seine Kollegin Anni Sulmtaler (Anna Unterberger) finden heraus, dass jemand bei ihrem Tod nachgeholfen haben muss. Aber wer – und warum? LKA-Chefin Nicole Sturm (Bettina Mittendorfer) vermutet ein Tatmotiv im privaten Bereich und in der wilden Vergangenheit des Opfers. Bergmann und Anni wiederum glauben, dass es ums Geschäft gehen könnte, denn Jana wollte nicht nur privat neue Wege gehen, sondern auch musikalisch. Das hätte das Ende für die „Lausbuam“ bedeutet und wäre für ihre Familie und ihren Ex-Mann ein finanzielles Desaster.

„Steirergeld“ (AT) (Teil 8)

Sascha Bergmann (Hary Prinz) und Anni Sulmtaler (Anna Unterberger) werden zu einem verdächtigen Todesfall nach Murbruck gerufen. Rudolf Stiegler (Gottfried Breitfuß) wurde in seinem Haus überfallen und starb anscheinend an einem Herzinfarkt. Der Tote war Direktor der Privatbank am Hauptplatz und großzügiger Wohltäter des kleinen Ortes, der mit verlockend hohen Zinsen immer mehr Sparfreudige an sein Haus band. Doch in Wahrheit steckte hinter dem vermeintlich erfolgreichen Konzept ein Schneeballsystem, das gerade zusammengebrochen war. Sascha und Anni versuchen nun abseits des Wirtschaftsskandals in der Fülle der verzweifelten Verdächtigen, darunter der Trainer der ortsansässigen Eishockeymannschaft Walter Aflenzer (Heikko Deutschmann), den Mörder zu finden. Auch mit Hilfe des Finanzprüfers der Nationalbank, Markus Tauber (Michael Menzel), der ein Auge auf Anni geworfen hat. Da passiert ein zweiter Mord …

„Steirerstern“ und „Steirergeld“ (AT) sind Koproduktionen von Allegro Film, ORF und ARD Degeto für die ARD mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria und Cinestyria Filmcommission and Fonds.

