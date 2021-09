Gaal/Nevrivy: Schlüsselübergabe „Gründer am See“ in der Sonnenallee: Wohnen, Arbeiten und Freizeit unter einem Dach

Vorzeigeprojekt mit 85 geförderten Wohnungen im IBA-Quartier „Am Seebogen“

Wien (OTS) - Neuer und leistbarer Wohnraum entsteht im IBA_Wien-Quartier „Am Seebogen“ in der Seestadt Aspern. Dieses Projekt vereint Wohnen, Arbeiten und Freizeit unter einem Dach. Betreute Kindergruppen und weitere Angebote erleichtern den Alltag besonders für Familien und Alleinerziehende. Das Neubauprojekt „Gründer am See“ des Bauträgers „Schönere Zukunft“ in der Sonnenallee 126/Seestadtpromenade 15-17 wurde in zweijähriger Bauzeit errichtet und umfasst 85 geförderte Mietwohnungen, davon 32 SMART-Wohnungen mit Superförderung. Die Planung wurde von „simon und stütz architekten“ übernommen. Nun erfolgte die Schlüsselübergabe an die neuen BewohnerInnen des IBA_Projekts „Gründer am See“ durch Vizebürgermeisterin Kathrin Gaal und Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy sowie „Schönere Zukunft“-Geschäftsführer Raimund Haidl.



„Die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Freizeit steht beim Projekt ,Gründer am See‘ im Mittelpunkt – mit geförderten, leistbaren und lebenswerten Wohnungen. Das IBA_Wien-Quartier ,Am Seebogen‘ ist damit zukunftsweisend. Hier wird die Stadt der kurzen Wege umgesetzt. Insgesamt leben fast zwei Drittel aller Wienerinnen und Wiener im sozialen Wohnbau – das ist die größte Förderung der Mittelschicht“, so Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal anlässlich der Schlüsselübergabe an die neuen MieterInnen in der Sonnenallee.

„Mit dem Quartier ,Am Seebogen‘ entsteht ein weiteres Vorzeigeprojekt in der Donaustadt. Die Angebote im neuen Grätzl schaffen ein attraktives Wohnumfeld: vom zweiten Bildungscampus, einer Bücherei, Kindergärten, zahlreichen Vereins- und Multifunktionsräumen, dem Campus der Religionen bis zu einem Gewerbehof und Nahversorgern“, so Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy.



„Die vergangenen Monate haben gezeigt, dass beim Wohnen höchste Flexibilität punktet. Wer heute hier einzieht, hat in einiger Zeit vielleicht schon ganz andere Anforderungen ans Wohnen. Aufgrund der beträchtlichen Bandbreite an unterschiedlichen Wohnungsgrößen mit individuellen Freiflächen sowie dem vielseitig nutzbaren Jokerzimmer, hatten die zukünftigen Mieterinnen und Mieter die Möglichkeit, aus all den Modellen ihre Wunschwohnung auszusuchen. Darüber hinaus besticht das Projekt mit seiner Lage direkt am See und den vielfältigen Freizeitmöglichkeiten für Bewohnerinnen und Bewohner aller Altersgruppen“, hebt Dir. Mag. Raimund Haidl, Geschäftsführer „Schönere Zukunft“, hervor.

„Gründer am See“: Gründerhäuser, Gemeinschaftsräume und Grünflächen

Das Projekt des Bauträgers „Schönere Zukunft“ in der Sonnenallee 126/Seestadtpromenade 15-17 wurde in zweijähriger Bauzeit errichtet und umfasst 85 geförderte Mietwohnungen, davon 32 SMART-Wohnungen mit Superförderung. Die Planung wurde von „simon und stütz architekten“ übernommen.

Das Neubauprojekt liegt direkt am See und besteht aus drei Gebäuden mit 85 geförderten Mietwohnungen, davon 32 SMART-Wohnungen mit Superförderung. Die so genannten drei „Gründerhäuser“ der Anlage sind Familienhäuser für BewohnerInnen aller Altersgruppen und ermöglichen Wohnen, Arbeiten und Freizeit unter einem Dach. Zwei betreute Kindergruppen bieten Eltern und Alleinerziehenden eine möglichst arbeitsplatznahe Kinderbetreuung. In einem der Häuser liegen zwei Ateliers/Büros, die durch eine Stiege mit der darüber liegenden, abtrennbaren Wohnung verbunden werden können.

Das Wohnungsangebot umfasst Ein- bis Vier-Zimmer-Wohnungen mit Größen von ca. 39 bis 95 m². Private Freiräume sind in allen Wohnungen in Form von Loggien, Terrassen oder Balkonen vorhanden. Darüber hinaus gibt es Sonderwohnformen: So gibt es eine Clusterwohnung mit drei Einheiten, Gemeinschaftswohnbereich und eigenen Privatbereichen. Mehrere Wohnungen erhalten ein sogenanntes „Jokerzimmer“ als kleines, ca. 6-7 m² großes Kabinett.

Grün- und Freiflächen befinden sich zwischen den Gebäuden mit Gartenhof, (Apfel)Baumbepflanzungen, Spielflächen und eine Spielwiese mit Gartenlabor. Eine Promenade/Vorplatz verbindet das Wohnprojekt mit dem See. Die Freiraumgestaltung erfolgt in Zusammenarbeit mit der Initiative „greenlab“ – Jugendliche bauen „Freiräume“ für Jugendliche.

Es gibt einen Gemeinschaftsraum mit Küche mit Verbindung zum Vorplatz sowie eine Gemeinschaftsterrasse mit Hochbeeten. Die Bibliothek, das Musikzimmer und der Wintergarten schaffen Bereiche außerhalb der Wohnung, die gemeinschaftlich genutzt werden können. Zusätzlich gibt es im Erdgeschoß eine Beherbergungsstätte. Das Anwachsen der neuen Community wird durch das Besiedlungsmanagement von wohnbund:consult bis zu einem halben Jahr nach Wohnungsbezug unterstützt.

Die Anlage bietet mehrere Fahrrad- und Kinderwagenabstellräume sowie insgesamt 290 Fahrradabstellplätze. 36 PKW-Stellplätze befinden sich in einer benachbarten Sammelgarage.

Kostenübersicht

Die Gesamtbaukosten für das Projekt betragen rund 12,2 Mio. Euro. Die Stadt Wien fördert dieses Projekt mit rund 3,4 Mio. Euro.

Für die 53 geförderten Mietwohnungen betragen die Eigenmittel rund € 60,00/m², die monatlichen Kosten ca. € 7,80/m².

Für die 32 SMART-Wohnungen mit Superförderung betragen die monatlichen Kosten

€ 7,50/m², die Eigenmittel liegen ebenfalls bei ca. € 60,00/m².

IBA-Quartier „Am Seebogen“

Auf dem IBA-Quartier „Am Seebogen“ entstehen im Rahmen von 9 Projekten bis 2022/23 rund 1.200 Wohnungen, davon rund 900 geförderte Wohnungen und geförderte baugruppen-Wohnungen. Das Areal mit seinem Anteil von 20 Prozent an Nicht-Wohnnutzungen wird einen vielfältigen urbanen Mix bieten. Neben neuen, leistbaren und lebenswerten Wohnräumen, darunter auch ein Gemeindebau NEU direkt am zentral gelegenen Elinor-Ostrom-Park, sorgen Geschäfte, Büros und andere Nutzungen dafür, dass der Stadtteil mit einer besonders gelungenen Verbindung von Wohnen und Arbeiten punkten wird.

Die Seestadt aspern

Auf dem ehemaligen Flugfeld in der Donaustadt entsteht bis 2028 mit „aspern – Die Seestadt Wiens“ ein neuer Stadtteil im 22. Bezirk. Die Seestadt Wiens ist eines der größten Stadtentwicklungsgebiete Europas. Bis 2028 entstehen in mehreren Etappen hochwertiger Wohnraum für mehr als 20.000 Menschen und fast ebenso viele Arbeitsplätze. Ein 5,5 ha großer See und ein 4,4 ha großer Seepark bieten Erholung vor Ort.

Wien gestaltet schon jetzt das soziale Wohnen von morgen

Das Stadtviertel Quartier „Am Seebogen“ ist Teil der Internationalen Bauausstellung in Wien (IBA_Wien), bei der die Stadt Innovationen für das soziale Wohnen der Zukunft verwirklicht. Im IBA-Schlusspräsentationsjahr 2022 wird ganz Wien zum „Showroom“: zahlreiche zukunftsweisende Projekte - nicht nur in neuen, sondern auch älteren Stadtvierteln - können besichtigt werden. Dabei darf auch die nächste Entwicklungsetappe in aspern Seestadt das Quartier ‚Am Seebogen‘, als eines der Vorzeigeprojekte der IBA_Wien, nicht fehlen.

Weitere Infos unter: https://www.iba-wien.at

Informationen für Wohnungssuchende

Wohnberatung Wien

Alle Informationen über geförderte Wohnungen und Gemeindewohnungen in Wien

Adresse: 3., Guglgasse 7-9/Ecke Paragonstraße

Telefon: 01/24 111

Telefonische Terminvereinbarung: Mo bis Fr 7 bis 20 Uhr

Persönliche Beratung: Mo, Di, Do 8 bis 18 Uhr, Mi von 8 bis 12 Uhr, Fr 8-15 Uhr

E-Mail: wohnberatung @ wohnberatung-wien.at

www.wohnberatung-wien.at



Informationen zum Bauträger

SCHÖNERE ZUKUNFT Gemn. Wohn- und Siedlungsges.m.b.H.

Adresse 1130 Wien, Hietzinger Hauptstraße 119

Telefon 01/5058775-0

E-Mail office @ schoenerezukunft.at

www.schoenerezukunft.at / Schluss

Rückfragen & Kontakt:

Gerda Mackerle

Pressesprecherin Vizebürgermeisterin und StRin Kathrin Gaal

Tel.: +43(0) 1 4000-81869

E-Mail: gerda.mackerle @ wien.gv.at



Ann-Sophie Wenzel

Kommunikation Wohnservice Wien

Tel.: +43(0) 1 24 503-25833

E-Mail: ann-sophie.wenzel @ wohnservice-wien.at



Mag. Raimund Haidl

Geschäftsführer Schönere Zukunft

Telefon: +43 (0) 1 5058775-0

E-Mail: office @ schoenerezukunft.at