EU-Projekt zielt darauf ab, eine bessere Finanzierung für Energieeffizienzprojekte bereitzustellen

Wien (OTS) - Das REFINE-Projekt zielt darauf ab, die Finanzierung für Energieeffizienzinvestitionen in Europa zu verbessern. Das Projekt trägt zu den ehrgeizigen Klimazielen der Europäischen Union für 2030 einschließlich des Green Deal bei. Branchenexperten sowohl aus dem Finanzsektor als auch aus der Energieeffizienzbranche aus 11 europäischen Ländern arbeiten zusammen, um attraktive Finanzierungsmodelle zu entwickeln und zu verbreiten. Branchenexperten sowohl aus dem Finanzsektor als auch aus der Energieeffizienzbranche aus 11 europäischen Ländern arbeiten zusammen, um attraktive Finanzierungsmodelle zu entwickeln und zu verbreiten.

Vor Kurzem haben die Partner des REFINE-Projekts umfangreiche Marktforschungen abgeschlossen, darunter Fallstudien zu Refinanzierungsinstrumenten, die gegenwärtig in Österreich, Tschechien, Belgien und Lettland angewendet werden, sowie eine detaillierte Marktanalyse zu bestehenden Finanzierungsmodellen in neun europäischen Ländern in ganz Europa. Die Ergebnisse zeigen, dass der Markt für Energieeffizienzdienstleistungen (EEDL) in den analysierten Ländern nur langsam wächst , unter anderem weil die Möglichkeit der Refinanzierung – z.B. durch den Verkauf langfristiger Forderungen – in den meisten Ländern unterentwickelt sind. Gleichzeitig zeigen EEDL-Anbieter ein verstärktes Interesse an diesen Modellen, die sie zu einer Bereinigung ihrer Bilanzen führen und so Marktwachstum unterstützen können. Die vollständigen Ergebnisse können hier eingesehen werden.

Gegenwärtig arbeiten die REFINE-Partner an der Entwicklung neuer Tools zur Vereinfachung der Refinanzierungsprozesse für Energieeffizienzprojekte, damit Finanzinstitutionen, die in Zukunft Refinanzierungsmodelle anbieten möchten, direkt auf kostengünstige Lösungen zurückgreifen können.

Klemens Leutgöb, Geschäftsführer von e7 energy innovation & engineering und Leiter des REFINE-Projekts, erklärt: „Die Refinanzierung von Energieeffizienzprojekten stellt eine interessante Marktchance für jene Finanzinstitutionen dar, die im Bereich der Grünen Finanzierung wachsen möchten, um die Anforderungen der EU-Taxonomie besser erfüllen zu können.“

Zu den Lösungen, die im Rahmen des REFINE-Projekt entwickelt werden, gehören unter anderem ein Ratingsystem, das hilft, die Refinanzierbarkeit von Energieeffizienzprojekten schnell und kostengünstig zu beurteilen, sowie standardisierte Textbausteine für die vertragliche Abwicklung. Diese werden im Laufe des nächsten Jahres in Pilotanwendungen mit Unternehmen in ganz Europa getestet.

