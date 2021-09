BMW Motorrad Concept CE 02.

Frischer Wind für die urbane Elektromobilität auf zwei Rädern.

Wir wollten ein leicht zugängliches Zweirad für alle entwickeln, die mobil und unabhängig sein wollen Alexander Buckan, Leiter Fahrzeugdesign BMW Motorrad 1/3

Auf den ersten Blick findet man am BMW Motorrad Concept CE 02 wenig, das typisch für BMW Motorrad wäre. Wir wollen nach Neuem streben und Vorreiter sein, das haben wir schon mit verschiedenen Projekten in der Vergangenheit bewiesen. Das Concept CE 02 zeigt neue Proportionen und moderne Formen der Einspurmobilität für das urbane Umfeld. Zudem wollten wir in der Designsprache einen Innovationsgrad erreichen, den es bisher bei uns noch nicht gibt. Wichtig war dabei die unkomplizierte Nutzung, aber allen voran die emotionale Komponente und der Fahrspaß. Edgar Heinrich, Leiter Design BMW Motorrad 2/3

Das Concept CE 02 ist der verlässliche Begleiter im Alltag. Man liebt es, weil es immer da ist und einfach funktioniert - selbst wenn man mal nicht so vorsichtig damit umgeht. Und durch Aufkleber, Tapes oder andere Formen der Individualisierung soll jeder sehen, dass es zu einem gehört. Es verkörpert jugendliche Freiheit und Unbeschwertheit, quasi wie ein Skateboard auf zwei Rädern. Alexander Buckan, Leiter Fahrzeugdesign BMW Motorrad 3/3

Salzburg (OTS) - Mit dem Concept CE 02 präsentiert BMW Motorrad eine Woche vor der IAA Mobility 2021 eine neue Interpretation smarter, urbaner Einspurmobilität. Das elektrische Fahrzeugkonzept, welches weder klassisches Motorrad noch Scooter ist, ist ein neuartiges und hoch emotionales Mobilitätsangebot.

Mit seinen geringen Abmessungen und jugendlichen Proportionen spricht es auch klar eine neue Zielgruppe an: Menschen ab 16 Jahren, die bisher nicht Motorrad gefahren sind und dennoch offen für neue Erfahrungen, smarte Technik und vor allem für Mobilität mit Spaß sind. Als leichtes E-Fahrzeug von ca. 120 kg ist das BMW Motorrad Concept CE 02 ideal für den urbanen Einsatz mit hohem Spaßfaktor oder unkompliziertes Pendeln mit Stil. 11 kW Leistung und das volle Drehmoment ab Stillstand erlauben schnelle Ampelstarts. 90 km/h Spitzengeschwindigkeit sowie 90 km Reichweite bringen einen auch im dichten Stadtverkehr leicht von A nach B - und wieder zurück.

Neue Facette von BMW Motorrad.

Das gesamte Erscheinungsbild verrät auf den ersten Blick den neuartigen Charakter des BMW Motorrad Concept CE 02. „Wir wollten ein leicht zugängliches Zweirad für alle entwickeln, die mobil und unabhängig sein wollen“ , erklärt Alexander Buckan, Leiter Fahrzeugdesign BMW Motorrad. „Das Concept CE 02 ist der verlässliche Begleiter im Alltag. Man liebt es, weil es immer da ist und einfach funktioniert - selbst wenn man mal nicht so vorsichtig damit umgeht. Und durch Aufkleber, Tapes oder andere Formen der Individualisierung soll jeder sehen, dass es zu einem gehört. Es verkörpert jugendliche Freiheit und Unbeschwertheit, quasi wie ein Skateboard auf zwei Rädern.“

Weitere Details finden Sie im BMW Pressclub.

Daten des BMW Motorrad Concept CE 02.

Batterie: keine Angabe

Leistung: 11 kW für Führerscheinklasse ab A1 (ECE)

Vmodmax: bis 90 km/h

Reichweite: ca. 90 km (nach WMTC)

Felgen: Scheibenrad mit 15 Zoll vorn und hinten

Sitzhöhe: 730 mm

Leergewicht: ca. 120 kg

