Kremser Bildungsexport nach Ägypten

Neue transnationale Kooperation der IMC FH Krems mit der King Salman International University in Sharm el Sheikh, Ägypten.

Erstmals gelingt es eine Bildungsbrücke zwischen Ägypten und Österreich im Tourismusbereich zu bauen. Die Türe zu diesem einmaligen Projekt wurde im Rahmen des Besuches von Nationalratspräsident Sobotka geöffnet. Minister Abdel Ghafar hat uns eingeladen, in einem sehr interessanten Projekt an der King Salman University als Partner mit dabei zu sein und jetzt haben wir die Verträge unterzeichnet ,“ Heinz Boyer

Krems (OTS) - Drei Kooperationsverträge zwischen der IMC FH Krems und der King Salman International University in Sharm el Sheikh, Ägypten wurden am 1. September unterzeichnet. Ein wichtiger Schritt im Bildungsexport und im Ausbau der transnationalen Programme der Kremser Hochschule, die bereits in Aserbaidschan, China, Lettland, Usbekistan, Ukraine und Vietnam in Kooperation mit den Partneruniversitäten vor Ort durchgeführt werden.

Der Aufsichtsratsvorsitzende, Dr. h.c. Heinz Boyer und der Geschäftsführer, Dr. Karl Ennsfellner unterzeichneten bereits zum zweiten Mal Kooperationsverträge für transnationale Programme mit einer Universität in Ägypten. Im vergangenen Jahr wurden Kooperationsverträge mit der größten Privatuniversität Ägyptens – der Universität des 6.Oktobers – abgeschlossen. Tatkräftige Unterstützung von Nationalratspräsident Sobotka. Bereits bei der ersten Kooperationsunterzeichnung mit einer universitären Einrichtung in Ägypten war Nationalratspräsident Mag. Wolfgang Sobotka federführend. Auch dieses Mal trug er maßgeblich dazu bei, dass diese internationale Zusammenarbeit im Bereich Tourismusausbildung zustande gekommen ist.

„Erstmals gelingt es eine Bildungsbrücke zwischen Ägypten und Österreich im Tourismusbereich zu bauen. Die Türe zu diesem einmaligen Projekt wurde im Rahmen des Besuches von Nationalratspräsident Sobotka geöffnet. Minister Abdel Ghafar hat uns eingeladen, in einem sehr interessanten Projekt an der King Salman University als Partner mit dabei zu sein und jetzt haben wir die Verträge unterzeichnet ,“ freut sich der Aufsichtsratsvorsitzende, Heinz Boyer.

Feierliche Unterzeichnung mit Videokonferenz mit hochrangigen Teilnehmern

Die Begründung der neuen Kooperation fand mit Zuschaltung des Nationalratspräsidenten Sobotka aus Wien, dem ägyptischen Bildungsminister, den Botschaftern beider Länder und den höchsten Vertretern der King Salman International University in Sharm el Sheikh virtuell statt.

Seitens der King Salman International University waren hochrangige Vertreter bei der virtuellen Zeremonie anwesend: Der Präsident, Prof. Dr. Ashraf Hussein und der Aufsichtsratsvorsitzende, Dr. Mohammed Sheirah sowie die Programmdirektoren und Professoren der Fakultät für Tourismus und Hotellerie. Die Delegation des Ministeriums für Hochschulbildung und Forschung führte der Minister, S.E. Prof. Khaled Abdel Ghafar an.

Weiters wohnten Prof. Dr. Mohamed Shennawi, Verhandlungsführer der ägyptischen Seite und Dr. Ola Adel, Kulturattaché, der feierlichen Unterzeichnung bei. Auch der ägyptischer Botschafter, S.E. Mohamed El-Molla und der österreichische Botschafter in Kairo, S.E. Georg Stillfried waren Teil dieses einzigartigen österreichischen Bildungstransfers.

Bildungsbrücke im Tourismus gebaut

Folgende transnationale Studiengänge der IMC FH Krems sollen ab dem Wintersemester 2023 starten:

Bachelor-Studiengang „Hospitality Management“ (Dauer: 6 Semester)

Master-Studiengang „Tourism and Leisure Management“ (Dauer: 4 Semester)

Master-Studiengang „Marketing“ (Dauer: 4 Semester)

Die Studiengänge werden sowohl in Österreich als auch in Ägypten akkreditiert. Die Absolventinnen und Absolventen erhalten auch den österreichischen akademischen Grad verliehen. Die Programme werden in Sharm el Sheikh durchgeführt. Geplanter Start der Studiengänge ist im Wintersemester 2023 (das vorbereitende Foundation Programm beginnt bereits im Wintersemester 2022). Die Professorinnen und Professoren der IMC FH Krems werden einen bedeutenden Teil der Lehrveranstaltungen in Sharm el Sheikh abhalten. Eine intensive Zusammenarbeit ist auch im Bereich der Forschung geplant.

Transnationale Programme an der IMC FH Krems

Derzeit werden neun transnationale Programme mit mehr als 500 Studierenden in sechs Ländern durchgeführt. Die transnationalen Programme der IMC Fachhochschule Krems basieren auf den österreichischen Curricula und sind auf die lokalen Bedürfnisse der Partner-Universitäten abgestimmt. Englisch als Vorlesungssprache, internationale Vortragende und die Möglichkeit eines Studienaufenthalts in Krems bereiten die Studierenden auf eine internationale Karriere vor. Die IMC FH Krems kümmert sich um die Qualitätssicherung, Akkreditierungen und die Auswahl der Lehrenden. Zusätzlich stellt die IMC Fachhochschule Krems eigene Lehrende im Rahmen der sogenannten „Flying Faculty“ zur Verfügung. Je nach Studiengang erhalten die Absolventinnen und Absolventen die akademischen Grade Bachelor of Arts in Business (BA) oder Master of Arts in Business (MA) von der IMC FH Krems verliehen.

Rückfragen & Kontakt:

IMC Fachhochschule Krems

Michaela Sabathiel

Leitung Marketing & Öffentlichkeitsarbeit

T: +43 (0)2732 802

marketing @ fh-krems.ac.at

www.fh-krems.ac.at