Einladung: Wiener Gesundheitsförderungskonferenz „Gesund leben in Corona-Zeiten“ am 14. September 2021 – erstmalig auch online!

Internationale ReferentInnen Ha Vinh Tho, Armin Nassehi und Regula Stämpfli

Wien (OTS) - Die Auswirkungen der Corona-Pandemie werden unser persönliches, wirtschaftliches und soziales Leben noch über Jahre begleiten. Wie gehen wir als Einzelne damit um und welche Bewältigungsstrategien entwickeln wir? Wie wirken sich die Veränderungen auf unsere zwischenmenschlichen Beziehungen aus? Welche neuen Kompetenzen brauchen wir als Gesellschaft, um stark in die Zukunft gehen zu können? Diesen und anderen Fragen gehen die internationalen ReferentInnen Dr. Ha Vinh Tho, Prof. Dr. Armin Nassehi und Dr.in Regula Stämpfli bei der Wiener Gesundheitsförderungskonferenz 2021 mit dem Titel „Gesund leben in Corona-Zeiten. Inspirationen für die Praxis der Gesundheitsförderung.“ nach.

Dazu laden wir Sie herzlich ein:

Wiener Gesundheitsförderungskonferenz 2021

Dienstag, 14. September 2021, 10 bis 17 Uhr (Einlass ab 9 Uhr) in den Festräumen des Wiener Rathauses und online

Dr. Ha Vinh Tho, Prof. Dr. Armin Nassehi und Dr.in Regula Stämpfli zeigen neue Zugänge sowie Ansätze auf und wollen so für die Praxis der Gesundheitsförderung inspirieren. Ha Vinh Tho, Gründer des „Eurasia Learning Institute for Happiness and Wellbeing“ beschäftigt sich bei seiner Keynote „Glück und Gesundheit trotz Pandemie“ mit den inneren und äußeren Bedingungen des Wohlbefindens. Wie die Pandemie in gesellschaftliche Routinen eingreift, zeigt der Soziologe Prof. Dr. Armin Nassehi mit seiner Keynote „Die pandemische Gesellschaft“ auf und die Soziologin und Autorin Dr.in Regula Stämpfli wirft in ihrer Keynote „Die Zukunft in Zeiten digitaler Reproduktion“ die Frage auf, wie wir im Zeichen der Pandemie arbeiten und leben werden.

Erstmalig gibt es heuer auch die Möglichkeit, online an der Veranstaltung teilzunehmen. Im Rahmen der Konferenz wird auch die feierliche Verleihung des Wiener Gesundheitspreises 2021 und der Medienpreise zum Jahresschwerpunkt „Gesund leben in Corona-Zeiten“ stattfinden. Das vollständige Programm finden Sie hier.

Da für VertreterInnen der Presse die Konferenzgebühr von 30 Euro für die Vor-Ort-Teilnahme entfällt, bitten wir Sie um Anmeldung bis Fr., 10. Sept. 2021, unter petra.hafner@wig.or.at.

(Hinweis: Sollten Sie online teilnehmen wollen, bitten wir Sie aus organisatorischen Gründen um Anmeldung über unser Online-Tool.)

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

