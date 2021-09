Europas erstes Franchise-System für Vitamin-Infusionen!

Vitamin Lounge eröffnet neuen Standort im Herzen Innsbrucks.

Durch fachliche Expertise und medizinisches Know-how können nicht nur etwaige Mängel früh genug erkannt, sondern außerdem mittels Vitamin-Infusionen ausgeglichen werden. Genau dieser Ansatz steckt hinter der Philosophie der Vitamin Lounge. -

Innsbruck/Salzburg (OTS) - Wie sich das Gesundheitssystem mit Vitamin-Infusionen neu erfindet: In der Vitamin Lounge kann sich der moderne, gesundheitsbewusste und praktisch denkende Mensch entspannt zurücklehnen und hochdosierte Vitamin-Infusionen das Übrige für die eigene, ganzheitliche Gesundheit tun lassen, um Defizite im körpereigenen Vitalstoffhaushalt auszuloten und zu behandeln.

Vitamin Lounge als Europas erstes Franchise-System für Vitamin-Infusionen

Um Unwohlsein, Stress, Energielosigkeit oder Alterungsprozessen aktiv vorzubeugen, gibt es nun ein neues, vielversprechendes Gesundheitskonzept: Vitamin-Infusionen. Diese liefern dem Organismus die notwendigen Nährstoffe und Vitamine, die je nach individueller Auslastung vom Körper abgebaut werden.

„Durch fachliche Expertise und medizinisches Know-how können nicht nur etwaige Mängel früh genug erkannt, sondern außerdem mittels Vitamin-Infusionen ausgeglichen werden. Genau dieser Ansatz steckt hinter der Philosophie der Vitamin Lounge.“ – weiß auch Dr. Philipp Hasenöhrl, Geschäftsführer der renommierten Schönheitsklinik house of excellentbeauty in Innsbruck, der sich selbst am innovativen Jungunternehmen beteiligt hat.

Entspannt in eine gesündere Zukunft

Der Clou dieser Geschäftsidee steckt nicht nur in den individuell angepassten Vitamin-Infusionen, sondern auch im gesamten Erholungserlebnis. So erwartet einen während der Behandlung eine verwöhnende Rundumversorgung, Massagestuhl und Virtual-Reality-Brille inklusive.

Renommierte Schönheitsklinik steigt in fortschrittliches Franchise-System ein

Bereits nach der Eröffnung des ersten Vitamin Lounge Standorts in der Neutorstraße 48, 5020 Salzburg verbreitet sich die Idee hinter dem Franchise-Start-up wie ein Lauffeuer und ist jetzt schon um eine weitere Vitamin Lounge in der Brucknerstraße 1a, 6020 Innsbruck gewachsen. Das Konzept beruht auf der Eröffnung unterschiedlichster Standorte, die in Vitamin Lounges umgebaut werden, um nicht nur nahbar, sondern auch für möglichst viele Menschen zugänglich zu sein. So viel ist also sicher: Das Start-up hat noch weitere in Planung.



