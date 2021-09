Klimaschutzministerium: Mautrabatt für emissionsfreie LKW und Busse auf 75 Prozent erhöht

Gültigkeit ab sofort – für alle emissionsfreien Kfz über 3,5T höchstzulässiges Gesamtgewicht

Wien (OTS) - Mit dem 1. September 2021 wird der Rabatt auf die fahrleistungsabhängige Autobahnmaut für alle emissionsfreien Fahrzeuge, also jene mit reinem Elektro- oder mit reinem Wasserstoff-Brennstoffzellenantrieb, von 50 Prozent auf 75 Prozent erhöht. Damit ist für klimafreundliche LKW und Busse über 3,5 Tonnen nur mehr ein Viertel des höchsten EURO-Klassen-Tarifs zu entrichten.



„Im Verkehr liegen die großen Hebel beim Klimaschutz. Mit diesem erhöhten Rabatt, wird der Transport auf der Straße mit emissionsfreien LKW und Bussen attraktiver. So schaffen wir die richtigen Rahmenbedingungen für die Investitionsentscheidungen der Transportunternehmen, die in den kommenden Jahren ein steigendes Angebot der Lkw-Hersteller an emissionsfreien Modellen erwartet“, sagt Klimaschutzministerin Leonore Gewessler.



