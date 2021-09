GPA-Teiber: Brauchen Wiedereinführung des Rechtsanspruchs auf Sonderbetreuungszeit

Große Verunsicherung bei berufstätigen Eltern

Wien. (OTS) - „Wir vernehmen derzeit im Rahmen unserer Beratungsgespräche mit Beschäftigten eine sehr große Verunsicherung was den bevorstehenden Schulstart in Österreich betritt. Die aktuellen alarmierenden Coronazahlen, die abzusehende Erkrankung vieler Kinder mit Quarantänemaßnahmen machen es dringend nötig, entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen. Viele Betroffene haben auch den Urlaubsanspruch bereits aufgebraucht. Eltern brauchen die Sicherheit, den Schulstart mit ihren Kindern einigermaßen bewältigen zu können“, so die Vorsitzende der Gewerkschaft GPA, Barbara Teiber.

Mit Sommerbeginn ist die von den Gewerkschaften durchgesetzte Sonderbetreuungszeit abgelaufen. „Vor allem Frauen, die in der bisherigen Pandemie einer extrem hohen Belastung ausgesetzt waren, müssen sich jetzt auf die Unterstützung des Staates verlassen können. Die Wiedereinführung des Rechtsanspruchs auf Sonderbetreuungszeit muss ein Bestandteil des von der Regierung angekündigten Corona-Maßnahmenpaketes sein“, so Teiber abschließend.





