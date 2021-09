Ayla Schafer Live Konzert in Wien

World-Folk trifft heilende Klangwelten: Musik genießen und einen Baum pflanzen - das Konzert der britischen Ausnahmekünstlerin Ayla Schafer am Zukunftshof macht es möglich

Wien (OTS) - Ayla Schafer ist eine mehrsprachige "World Folk" Singer-Songwriterin und eine leidenschaftliche Interpretin traditioneller Lieder und indigener Weisheiten mit der Vision, eine Verbindung mit der Erde mittels Klang und Stimme zu finden.

Zusätzlich zu ihrer Musik arbeitet sie mit Organisationen zusammen, die den Amazonas-Regenwald schützen. Im Bereich "Artivism" ist sie mit der Kampagne "Music Plants Trees" aktiv. Es ist kein Zufall, dass ihr erster Auftritt in Österreich ausgerechnet an den Zukunftshof führt. Denn hier entwickelten bereits in den 80er Jahren Ökopioniere, biologische und nachhaltige Landwirtschaft.



Freitag 17. September 2021

17-19:00 DJ Purusha & Kailani, Live

19-21:00 Ayla Schafer, Live

Zukunftshof, Rosiwalgasse 43, 1100 Wien

Ticket 54,00 Euro unter http://ayla.ebtix.de/



