SPÖ-Deutsch kritisiert Impfversagen der Regierung: „Corona-Zahlen steigen und steigen, aber Regierung bleibt untätig“

Katastrophales Corona-Management der Regierung: Schneckentempo beim Impfen, Stoppen der Impfkampagne statt Offensive, keine Vorgaben für Auffrischungsimpfung

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch hat heute, Dienstag, scharfe Kritik am „katastrophalen Corona-Management und Impfversagen der Regierung“ geübt, für das ÖVP-Kanzler Kurz hauptverantwortlich ist. „SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hat in ihrem gestrigen ORF-‚Sommergespräch‘ angesichts der Auswirkungen der vierten Corona-Welle völlig zu Recht darauf gedrängt, dass die Regierung dafür sorgen muss, dass die Impfrate nach oben geht. Es ist besorgniserregend, dass sich die Regierung taub stellt und die Warnungen von ausgewiesenen Expert*innen ignoriert. Obwohl die Corona-Zahlen steigen und steigen und schon 130 Menschen in Österreich wegen Corona auf den Intensivstationen behandelt werden müssen, bleibt die Regierung untätig und bringt beim so wichtigen Thema Impfen nichts weiter“, kritisiert Deutsch das „Impfversagen der Regierung, das immer bedrohlichere Ausmaße annimmt“. ****

Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „Die Regierung hat aus ihren vielen Fehlern beim Corona-Management nichts gelernt, hier regiert noch immer blankes Management by Chaos. Und auch beim Impfen hat die Regierung Kurz von Anfang an einen Fehler nach dem anderen gemacht. Zuerst hat sich Kurz nicht um ausreichend Impfstoff gekümmert, dann wurden Impfstoffe gebunkert statt verimpft. Gestern wurde bekannt, dass die Regierung die Impfkampagne still und heimlich gestoppt hat, statt endlich eine Impfoffensive zu starten und für sachliche Aufklärung zu sorgen. Zusätzlich gibt es statt Impffortschritt nur mehr Schneckentempo und die Länder warten vergeblich auf Vorgaben des Bundes für die Auffrischungsimpfungen. Das Gemurkse der Regierung beim Schutz der Bevölkerung ist verantwortungslos und fahrlässig“, so Deutsch, der daran erinnert, dass Kurz die Menschen mit seiner Aussage, dass die Pandemie bewältigt sei, in falsche Sicherheit gewiegt hat.

„Die leeren Versprechen und vielen Fehler von Kurz & Co. in der Pandemiebekämpfung rächen sich jetzt bitter. Es ist hoch an der Zeit, dass Kurz Verantwortung für sein Versagen übernimmt, statt weiter zu versuchen, die Schuld anderen in die Schuhe zu schieben“, so Deutsch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. (Schluss) mb/bj

