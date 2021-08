FPÖ – Kaniak: Wir beglückwünschen Prof. Dr. Franz Allerberger zu seinem wohlverdienten Ruhestand

FPÖ ersucht um Verleihung des ‚Großen Goldenen Ehrenzeichens mit dem Stern‘ an Prof. Allerberger

Wien (OTS) - Mit dem heutigen Tag tritt Prof. Dr. Franz Allerberger seinen wohlverdienten Ruhestand an. „Als freiheitlicher Gesundheitssprecher und Vorsitzender des parlamentarischen Gesundheitsausschusses war es mir immer eine Erfahrung, Freude und Ehre mit Prof. Allerberger Gespräche zu führen und Gedanken auszutauschen. Sein Wissen und Weitblick, aber auch seine Direktheit waren im offenen Diskurs nicht immer allen genehm, jedoch immer ehrlich und fundiert. Ich hoffe, dass der Kontakt zu Prof. Allerberger nicht verloren geht“, so der freiheitliche Gesundheitssprecher NAbg. Mag. Gerhard Kaniak.

Fast seit Anbeginn der AGES sei Prof. Allerberger ein fester Bestandteil dieser so wichtigen Institution gewesen. Er habe maßgeblich am Aufbau der AGES-Fachabteilung „Öffentliche Gesundheit“ mitgewirkt. „Wie man sieht, mit großem Erfolg. Gerade in der Corona-Krise hat sich dieser Bereich als außerordentlich effektiv und wichtig erwiesen. Dabei ist auch zu beachten, dass Prof. Allerberger dabei stets unpolitisch und faktenbasiert argumentierte. Dazu kommt, dass viele wichtige Untersuchungsmethoden von seiner Abteilung etabliert wurden. So zum Beispiel die Genomsequenzierung, um Salmonellen- oder Tuberkuloseausbrüche zurückverfolgen zu können“, erklärte Kaniak.

„Da uns von eventuellen Ehrungen nichts bekannt ist, schlagen wir vor, Prof. Dr. Franz Allerberger das ‚Große Goldene Ehrenzeichen mit dem Stern für Verdienste um die Republik Österreich‘ zu verleihen und werden bei Gesundheitsminister Mückstein ein entsprechendes Begehren einbringen und hoffen auf eine Unterstützung des Ministers und des Bundespräsidenten Van der Bellen“, so Kaniak.

