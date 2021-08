SoftGroup führt eine Bildungsplattform ein, um seine Kunden bei Serialisierung, Aggregation und Rückverfolgbarkeit an der Spitze zu halten

Sofia, Bulgarien (ots/PRNewswire) - SoftGroup, der klassenbeste Anbieter von End-to-End-Rückverfolgbarkeitstechnologie in der CEE-Region, kündigte den Start seiner völlig neuen Plattform mit Schulungsmaterial auf Abruf, How-to-Produktvideos, einem Abschnitt zur Compliance, Live-Vorträgen von Experten und vielem mehr an.

Alle Ressourcen werden allen Kunden der SoftGroup zur Verfügung stehen und sie bei ihrer täglichen Arbeit unterstützen. Mehr noch, sie werden ihre berufliche Entwicklung unterstützen, indem sie ihnen all diese Tipps, Ratschläge und das Know-how in Bezug auf Serialisierung, Aggregation und Tracking & Trace geben.

Das Unternehmen hat schon immer großen Wert darauf gelegt, seine Kunden zu schulen und ihnen zu helfen, den größten Nutzen aus SoftGroup zu ziehen. In den Anfangstagen von SoftGroup veranstaltete der Gründer - Venelin Dimitrov - "Workshops", um neuen Kunden und Interessenten zu zeigen, wie man mit SoftGroup erfolgreich sein kann.

"Wir haben erkannt, dass wir unsere Anstrengungen verstärken und unsere Kunden auf die nächste Stufe unserer Partnerschaft bringen können, indem wir ihnen ein umfassendes Angebot an Ressourcen für die Serialisierung selbst zur Verfügung stellen", erklärt Herr Dimitrov.

"Im Laufe der Zeit wurden diese Bemühungen zu einem Hauptziel des gesamten Teams von Fachleuten, das sich dafür einsetzt, dass die Kunden "Aha"-Momente in Bezug auf die anspruchsvollen Vorschriften zur Serialisierung und Rückverfolgbarkeit entdecken, und zwar über verschiedene Bildungskanäle, einschließlich Dokumentationen, Webinare, produktinterne Videos und mehr. Was wir heute vorstellen, ist nur der Anfang einer umfassenden Reihe von Ressourcen, die Ihre Serialisierungskompetenz und Ihr Unternehmen mit den Fähigkeiten ausstatten, die Sie brauchen, um sowohl jetzt als auch in Zukunft zu wachsen", fügte Herr Dimitrov hinzu.

Informationen zu SoftGroup

SoftGroup ist ein Softwareunternehmen, das der pharmazeutischen Industrie weltweit eine End-to-End-Rückverfolgbarkeitstechnologie zur Verfügung stellt. Unsere Lösungen decken alle Ebenen des Track & Trace-Prozesses ab, einschließlich der Aggregationsprozesse in der pharmazeutischen Produktion.

SoftGroup ist zertifizierter Gateway-Anbieter und vertrauenswürdiger Partner der European Medicine Verification Organization (EMVO) und der Bulgarian Medicine Verification Organization (BgMVO) sowie vertrauenswürdiger Partner von GS1 Healthcare. Darüber hinaus ist das Unternehmen Partner des russischen Track-and-Trace-Systems (MDLP) und wird als einer der ersten anerkannten akkreditierten Lösungsanbieter und Integratoren für lokale Hersteller und ausländische Pharmaunternehmen geführt.

SoftGroup hat mehrere renommierte Auszeichnungen für Qualität und Innovation in der CEE-Region erhalten und setzt modernste Technologien ein, um seinen Kunden die agilsten Lösungen für ihre Serialisierungs- und Aggregationsanforderungen zu bieten.

Rückfragen & Kontakt:

Milena Atanasova

Milena.Atanasova @ softgroup.eu

+359 88 5943749