JS Global Lifestyle meldet Zwischenergebnisse 2021 mit Verdoppelung des Nettogewinns gegenüber dem Vorjahr

Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - JS Global Lifestyle (01691.HK) hat seine Zwischenergebnisse für 2021 bekannt gegeben. In den sechs Monaten zum 30. Juni 2021 erzielte der Konzern einen Gesamtumsatz von 2,24 Milliarden USD, ein Plus von 47,8 % gegenüber dem Vorjahr. Der Reingewinn lag im Berichtszeitraum mit 218 Millionen USD um 104,0 % über dem Vorjahreswert, was für eine starke Gesamtleistung steht.

Die Zwischenergebnisse zeigen, dass der Umsatz von JS Global Lifestyle seit Anfang 2021 trotz des starken Drucks durch eine straffe Lieferkette, der steigenden Inflation und der Unsicherheiten durch die COVID-19-Pandemie deutlich gestiegen ist. Der Anstieg wurde durch die stetige Nachfrage nach Produkten in Nordamerika und in der APAC-Region sowie die anhaltende Expansion von JS Global Lifestyle auf dem europäischen Markt angetrieben. Der signifikante Anstieg des Nettogewinns ist im Wesentlichen auf die Bemühungen des weltweiten Teams zurückzuführen, das die Kosten kontrolliert und genutzt und gleichzeitig sichergestellt hat, dass den Einzelhändlern nicht die Lagerbestände ausgehen.

Vier Schwerpunkte zur Aufrechterhaltung des Wachstums

Im ersten Halbjahr 2021 konzentrierte sich JS Global Lifestyle auf vier Bereiche: tiefgehende Einblicke in die Erwartungen der Verbraucher, herausragende Leistungen in der Produktinnovation und im Design, Markenbindung durch Vorteile im Marketing und ein Omnichannel-Vertriebsmodell mit hoher Marktdurchdringung.

In den letzten Jahren hat sich das Verbrauchsverhalten stark geändert. So ist der Anteil des Online-Verkaufs deutlich gestiegen und die Beteiligung von Social Media am Entscheidungsprozess, die Präferenzen der Verbraucher in Bezug auf hochwertige Produkte und Dienstleistungen, Markenprodukte mit hohem Mehrwert sowie die Erwartungen an das Aussehen der Ware haben zugenommen. Die COVID-19-Pandemie hat auch die Erwartungen der Verbraucher und die Einkaufsgewohnheiten für kleine Haushaltsgeräte weiter verändert.

Auf der Grundlage seiner eingehenden Einblicke in den Verbrauchermarkt hat JS Global Lifestyle im ersten Halbjahr 2021 mehrere neue Kategorien und Produkte entwickelt, darunter den Ninja CREAMi, der aus alltäglichen Zutaten Eiscreme und Milchshakes herstellen kann, den professionellen kaltpressenden Entsafter von Ninja, den Shark-Luftreiniger, den Joyoung Y521-Hochgeschwindigkeitsmixer ohne Vorwaschen der Zutaten von Hand, den intelligenten Elektroherd F921 mit Wasserkocher aus Kohlenstoffstahl und den T21-Dampfwäscher. Alle neuen Produkte sind bereits auf dem Markt.

Im neuen Verbraucherzeitalter haben sich sowohl die Art und Weise der Marken, mit ihren Käufern zu kommunizieren, als auch der Prozess der Kaufentscheidung verändert. Vor diesem Hintergrund hat JS Global Lifestyle die Möglichkeiten des Online-Shoppings genutzt, den Einsatz neuer Medien für die Verbraucher gesteigert, die Kommunikation und Interaktionen mit den Verbrauchern verbessert und die Bekanntheit und den Ruf seiner Marken und Produkte verbessert.

Gleichzeitig konzentriert sich JS Global Lifestyle weiterhin auf die internationale Expansion, indem das Unternehmen mit lokalen Vertriebsteams und großen Einzelhändlern zusammenarbeitet, um Produkte auf den Markt zu bringen und gleichzeitig durch die Integration von Online- und Offline-Kanälen einen geschlossenen Einkaufskreislauf aufzubauen. Im Online-Segment hat JS Global Lifestyle eng mit Plattformen wie Amazon und Tmall zusammengearbeitet, im Offline-Bereich wiederum hat sich das Unternehmen erstklassige Standorte bei Einzelhändlern in verschiedenen Märkten gesichert und weitere Markenshops in Einkaufszentren eröffnet, um sicherzustellen, dass die Produkte für Käufer verfügbar sind, egal über welchen Kanal.

Mehrdimensionale Maßnahmen zur Fokussierung auf nachhaltiges langfristiges Wachstum

Im Vergleich zu den Finanzkennzahlen für das erste Halbjahr 2021 mit jenen für den gleichen Zeitraum in den Jahren 2020 und 2021 konnte JS Global Lifestyle nicht nur einen deutlichen Umsatz- und Nettogewinnzuwachs gegenüber dem Vorjahr verzeichnen, sondern auch eine hohe Rentabilität durch Synergien in der Lieferkette, Optimierung des Produktportfolios und Kostenkontrolle aufrechterhalten, wobei sich die Nettomarge gegenüber dem Vorjahr um 2,7 Prozentpunkte verbessert hat.

Seit 2020 hat JS Global Lifestyle inmitten eines Marktabschwungs Wachstum erzielt, seinen Marktanteil in den bestehenden Kategorien erhöht und den Ausbau neuer Kategorien und in internationalen Märkten kontinuierlich vorangetrieben. Trotz der Unsicherheiten im makroökonomischen Marktumfeld sieht JS Global Lifestyle vor, seine Produkte und Kategorien weiter zu innovieren und neue zu entwickeln, um das schnelle Wachstum aufrechtzuerhalten, indem den Verbrauchern bessere Lösungen für Kleingeräte angeboten werden.

Um ein nachhaltiges langfristiges Wachstum voranzutreiben, plant JS Global Lifestyle, seine führende Position auf dem Weltmarkt durch Produktinnovationen, den Ausbau seiner Kategorien und Vertriebsnetzwerke, die Maximierung von Synergien, die Stärkung der Markenbekanntheit und die Verbesserung des Konsumentenbindung sowie durch strategische Partnerschaften und Akquisitionen weiter zu stärken.

Informationen zu JS Global

JS Global Lifestyle Company Limited (Hongkong: 1691) ist ein weltweit führender Hersteller von Haushaltskleingeräten. Es steht weltweit an fünfter Stelle in der Haushaltskleingerätebranche und an dritter Stelle unter den auf Haushaltskleingeräte fokussierten Unternehmen. Es betreibt hauptsächlich drei große Marken: Shark, Ninja und Joyoung. Der Erfolg des Unternehmens basiert auf einem tiefen Verständnis der Verbraucherbedürfnisse und auf einer starken Produktinnovations- und Designfähigkeit, die durch eine globale Forschungs- und Entwicklungsplattform, Marketingstärken, die ein hohes Markenengagement fördern, und eine Omnichannel-Vertriebsabdeckung mit hoher Marktdurchdringung unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter www.jsgloballife.com

