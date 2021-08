E-Biken mit Profis am Millstätter See in Kärnten: Trail-Camp zwischen See und Berg

Geführte Touren, Fahrtechnik-Training und Bike-Tipps: Das erste E-Motions Trail-Camp am Millstätter See startet am 14. Oktober - ein Vorgeschmack auf das große E-Bike-Event "E-Motions" 2022.

Millstätter See (OTS) - Bike-Erlebnis am Millstätter See. Das Juwel in Kärnten.

Es heißt Tage zählen, bis es soweit ist: Vom 27. bis 29. Mai 2022 dreht sich am Millstätter See alles um zwei Räder. "E-Motions - das E-Bike Event am Millstätter See" geht in Seeboden in die dritte Runde. Dann treten Genussradler und Trail-Liebhaber wieder gemeinsam kräftig in die Pedale, testen das neueste Equipment renommierter Anbieter und lassen sich von Profis beraten.

Wer sich schon im Herbst nach einem Vorgeschmack auf dieses E-Bike-Erlebnis sehnt, darf das E-Motions Trail-Camp vom 14. bis 17. Oktober nicht verpassen. Bei dieser dreitägigen nock/bike-Trailsafari erkunden ausgebildete Guides der Sportschule Krainer mit den Teilnehmern die Natur-Trails rund um den Millstätter See. “In Begleitung der nock/bike-Guides erlernen unsere Gäste nicht nur die richtige Fahrtechnik auf den Übungsparcours und Trails. Sie bekommen auch Geheimtipps zu speziellen Routen mit den schönsten Aussichtspunkten”, sagt Adrian Krainer von der Sportschule Krainer. Er ist Profi Snowboarder und ehemaliger Olympia Teilnehmer.

Beim Fahrtechnik-Workshop geben Trail-Experten ihr Know-How weiter. Neben den geführten Touren bleibt genügend Zeit für eigene Testfahrten und Smalltalks an den Ständen mit den Partnern von KTM, Bärenbikes und Deuter. „E-Biken vom See-Ufer auf die umliegenden 360-Grad-Panorama-Gipfel und zurück, das ist für mich etwas ganz Besonderes. Die Trails mit See- und Bergpanorama machen zudem richtig Spaß. Deswegen wird dieses Trail Camp für alle, die dabei sein dürfen, ein einzigartiges Erlebnis”, freut sich Projektleiter Marc Schneider.

An diesem Trail-Camp-Wochenende wird auch für den kulinarischen Genuss gesorgt - unter anderem mit einer typischen Kärntner Hüttenjause oder einem exklusiven Spezialitäten-Menü, serviert im Event-Hotel Familienhotel Burgstaller in Döbriach am Millstätter See.

First come - first serve!

Die Teilnehmerzahl ist auf 40 Bikerinnen und Biker begrenzt. Wer schnell bucht, ist dabei (eigenes E-MTB erforderlich). Das E-Motions Trail-Camp Programm im Detail ist über www.emotions-event.com abrufbar.

Camp-Pauschale

Teilnahme am Trail-Camp mit allen Leistungen:

3 Nächte inkl. Frühstück im Event-Hotel Familiengut Burgstaller**** in Döbriach am Millstätter See

Kärntner Spezialitäten-Menü am Freitagabend

Mittagessen im Camp / Hüttenjause am Samstag

HP für Donnerstag und Samstag optional zubuchbar

Preis: ab 655,- pro Person

Mit einem Klick zum Trail-Camp-Erlebnis Die ersten 40 angemeldeten Teilnehmer sind fix dabei: Millstätter See Tourismus GmbH, info@millstaettersee.at, Telefon: +43 (0) 4766-3700-0 www.millstaettersee.com

Rückfragen & Kontakt:

MTG - Millstätter See Tourismus GmbH

Nicole Kari

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

+43 (0)4766 3700 12

presse @ millstaettersee.at

www.millstaettersee.com