AVISO: Pressekonferenz „Team HC Strache – Allianz für Graz“

Graz (OTS) - Hiermit laden wir die Kolleginnen und Kollegen der Medien aus aktuellem Anlass zu folgendem Termin ein:

Pressekonferenz „Team HC Strache – Allianz für Graz“

zu den Themen:



• Graz-Wahl 2021 – Start in den Wahlkampf

• „Team HC Strache – Allianz für Graz“: Unsere Ideen. Für unser Graz.



mit Generalsekretär Christian Höbart und Graz-Spitzenkandidat Sven Stadler



Wir bitten um Verständnis, dass der Zutritt zur Pressekonferenz nur nach vorher erfolgter Akkreditierung möglich ist.



Akkreditierungswünsche richten Sie bitte unter Angabe Ihres Namens und des Mediums per Mail an christian.hoebart @ teamhcstrache.at.

Datum: 31.08.2021, 10:30 Uhr

Ort: Brauhaus Puntigam

Triesterstraße 361, 8055 Graz, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Team HC Strache - Allianz für Österreich

Generalsekretär Christian Höbart

christian.hoebart @ teamhcstrache.at