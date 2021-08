Energieberater*in: die Ausbildung für aktiven Klimaschutz

DIE UMWELTBERATUNG bietet im Herbst den Energieberater*innen-Grundkurs in Wien an, Anmeldung dazu ist ab sofort möglich.

Wien (OTS) - Die Diskussionen zum Klimawandel rücken die Energieeffizienz in den Fokus, und Energieberater*innen leisten einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Sie unterstützen durch firmenunabhängige Beratung beim energieeffizienten Bauen, Sanieren und Wohnen. Neu: In Wien bietet ab jetzt DIE UMWELTBERATUNG den Grundkurs der Energieberater*innen-Ausbildung an – der erste Kurs startet am 9. November 2021: www.umweltberatung.at/energieberaterin-a-kurs-wien

Die Energieberater*innen-Ausbildung eröffnet einen umfassenden Einblick in den Bereich Energieeffizienz beim Bauen, Renovieren und der Haustechnik. Das erworbene Wissen können Energieberater*innen zum Beispiel in der Baubranche sowie der Energie- und Immobilienwirtschaft anwenden. Den Grundkurs nutzen Installateur*innen genauso zur Weiterbildung wie Häuslbauer*innen, die es genau wissen möchten, oder angehende Energiekostenberater*innen. „Klimaschutz braucht dringend verantwortungsvolles Bauen und Sanieren, und dafür ist Information und Bildung notwendig. Deshalb freut es uns, dass DIE UMWELTBERATUNG den Energieberater*innen-Grundkurs nun wieder in Wien anbieten kann“, erklärt Sabine Vogel, Energieberaterin von DIE UMWELTBERATUNG.

Grundkurs in Wien geht auf urbane Bedürfnisse ein

Nach einer Pause findet der Kurs erstmals wieder in Wien statt. Die Inhalte wurden an die speziellen Anforderungen im urbanen Raum angepasst. DIE UMWELTBERATUNG freut sich, diese Ausbildung den Wiener*innen ab jetzt regelmäßig anbieten zu können.

Die Ausbildung erfolgt in zwei Stufen: Der Grundkurs (A-Kurs) ist sowohl ein Einstieg in den Bereich Klima-Umwelt-Technik-Energie als auch eine Weiterbildung für jene, die bereits in dieser Branche tätig sind. Der Fortsetzungslehrgang (F-Kurs) baut auf den Grundkurs auf und bereitet die Teilnehmer*innen intensiv auf Beratungsgespräche vor. Der Zugang zum Grundkurs steht allen offen und es sind keine fachlichen Vorkenntnisse notwendig. Ein technisches Grundverständnis ist jedoch von Vorteil. Der positive Abschluss des Grundkurses ist Voraussetzung für den Fortsetzungslehrgang.

Lehrinhalte des Grundkurses

Energie und Klima

Gebäudehülle: Dämmstoffe, Fenster, Baukonstruktionen

Berechnung der notwendigen Wärmezufuhr für Gebäude und der Wärmedurchlässigkeit von Bauteilen

Heizsysteme: Wärmeerzeugung, Wärmeabgabe und Warmwasserbereitung

erneuerbare Energie

Stromverbrauch

Exkursion zu einem Best-Practice-Beispiel

Dieser Kurs umfasst 50 Lehreinheiten. Nach bestandener Prüfung erhalten die Teilnehmer*innen ein Zertifikat. Das Zertifikat bringt jenen Berater*innen, die sich als externe Energieauditor*innen listen lassen möchten, 9 Punkte für ihre Qualifikation.

Finanzielle Unterstützung für Teilnehmer*innen

Für den Grundkurs gibt es Förderungen durch den Wiener Arbeitnehmer*innen Förderungsfonds - waff. Auch der AK-Bildungsgutschein kann für diese Ausbildung eingelöst werden.

Qualitätssicherung durch ARGE-EBA

Der Kurs wird nach den Kriterien der ARGE EBA (Arbeitsgemeinschaft Energieberater*innen Ausbildung) abgehalten. Er entspricht den österreichweit festgelegten, fachlichen Standards für die Ausbildung der Energieberater*innen, was qualitativ hohe Beratungsstandards garantiert. Die ARGE-EBA übernimmt die kommissionellen Prüfungen, mit denen die Kurse abschließen, und sichert somit die hohe Qualität der Ausbildungen.

DIE UMWELTBERATUNG führt den Kurs in Kooperation mit der Wien Energie und der Energie- und Umweltagentur NÖ mit Unterstützung der Stadt Wien − Energieplanung durch.

Information und Anmeldung

Informationen zur Energieberater*innen-Ausbildung gibt DIE UMWELTBERATUNG unter 01 803 32 32 und auf www.umweltberatung.at/energieberaterin-a-kurs-wien

DIE UMWELTBERATUNG ist eine Einrichtung der Wiener Volkshochschulen, basisfinanziert von der Stadt Wien − Umweltschutz.

Rückfragen & Kontakt:

DIE UMWELTBERATUNG, DIin Sabine Seidl

Tel. 01 803 32 32-72, mobil 0699 189 174 65

sabine.seidl @ umweltberatung.at, www.umweltberatung.at