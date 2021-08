Der HAVAL H6 ist seit 10 Jahren ein Verkaufsschlager mit immer neuen Fahrzeuggenerationen, die auf dem Markt überzeugen

Baoding, China (ots/PRNewswire) - Am 27. August waren weltweite Enthusiasten in den Chengdu Open Air Music Park in China zu einer Feier geladen, um das 10-jährige Jubiläum des HAVAL H6 von GWM zu begehen. Dabei wurden nicht nur die Fortschritte und Errungenschaften des HAVAL H6 in den letzten zehn Jahren hervorgehoben, sondern auch die beiden Fahrzeuge der neuen Generation, HAVAL H6 Supreme+ und HAVAL H6S, enthüllt.

Seit der Geburtsstunde des HAVAL H6, dem ersten "intelligenten urbanen SUV" der Marke HAVAL im Jahr 2011, kamen drei Fahrzeuggenerationen auf den Markt, und während der letzten zehn Jahre wurde das Fahrzeug immer wieder weiterentwickelt und optimiert. Durch diese Anpassungen an den Markt wurde der HAVAL H6 führend im weltweiten SUV-Trend. Auf dem chinesischen Markt hat der HAVAL H6 historische Veränderungen bewirkt. Er ist seit vielen Jahren der meistverkaufte SUV in China und in den Augen der chinesischen Nutzer eine Legende: Das "National Legendary Vehicle". Im Zuge seiner Weiterentwicklung konnte er auch den internationalen Markt erobern. Weltweit schenkten ihm 3,5 Millionen Autobesitzer ihr Vertrauen und 2017 rangierte er unter den fünf meistverkauften SUV-Modellen der Welt. In den letzten 10 Jahren wurden 3,5 Millionen Einheiten abgesetzt.

Nach Jahren erfolgreicher Einsätze wurde der HAVAL H6 der 3. Generation auf der Grundlage der beiden vorherigen Generationen vollständig optimiert und kommt mit einem neuen Selbstbewusstsein daher. Das Außendesign des HAVAL H6 basiert auf einem neuen futuristischen Konzept, das die östliche Philosophie und die Technologie der Zukunft perfekt miteinander verbindet. Eine harmonische Kombination zwischen jugendlicher Frische und Luxusklasse befriedigt die verschiedensten Bedürfnisse der weltweiten Nutzer mit einem Geschmack für Design und Technologie. Mit der L.E.M.O.N.-Plattform wurde der HAVAL H6 der 3. Generation sowohl in Sachen Intelligenz als auch Leistung auf den neuesten Stand gebracht. Intelligente Technologien machen ihn zu einem Partner, der mitdenken, kommunizieren und sich weiterentwickeln kann. Das intelligente, vollfarbige HUD, das bisher nur in den Spitzenmodellen der Luxusklasse zu finden war, ermöglicht es Fahrern, sich in Echtzeit über den Zustand des Fahrzeugs und der Straße zu informieren, während sie den Blick nach vorne auf die Straße richten. Die Einparkautomatik ermöglicht das automatische Einparken in alle Richtungen und ersetzt damit die manuelle Steuerung. Der HAVAL H6 der 3. Generation ist durch die Verwendung des vollständig aktualisierten 2.0GDIT-Motors leistungsstärker und verfügt über ein 7DCT-Getriebe und eines Fahrwerkssystem der zweiten Generation, die bessere Kontrollierbarkeit und Stabilität bieten. Die leichte Karosserie ermöglicht noch stärkere Leistungen und steigert die Kraftstoffeffizienz um bis zu 14,5 % - ein ultimatives Fahrerlebnis.

Vor zehn Jahren trat der HAVAL H6 auf die Bildfläche und füllte die Lücke auf dem chinesischen SUV-Markt. Jetzt ist der HAVAL H6 der 3. Generation wieder führend bei den neuesten Technologien der Branche. Ein neues Kapitel wird aufgeschlagen und der HAVAL H6 etabliert jetzt seinen Ruf als "International Legendary Vehicle".

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1603387/image.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Pupu Li

+86-13466544432

lipupu @ dsconsulting.com