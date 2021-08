EANS-News: Wolford Aktiengesellschaft / Detailzahlen für das 1. Halbjahr 2021 (Januar - Juni) vorgelegt

Bregenz - 27. August 2021: die ersten 6 Monate des Geschäftsjahres 2021 von Januar bis Juni entwickelten sich vergleichbar mit den letzten Monaten in 2020:

während der Handel in den USA und China weiter solide wuchs, führten fortgesetzte und neue Corona-Maßnahmen, insbesondere Lockdowns, in Europa weiterhin zu signifikanten Geschäftseinbußen

Starkes 1. Halbjahr mit zweistelligem Umsatz- und Ergebnisplus

Trotz 6-7 Monate durchgehende Zeit von Lockdowns in zahlreichen europäischen Ländern konnten der Umsatz und das Ergebnis gegenüber dem Vorjahr erhöht werden, obgleich die Ladenschließungen während der ersten COVID 19-Welle lediglich 2 bis 3 Monate, weitestgehend zwischen März und Mai 2020, dauerten.

Mit einem Umsatz von 41,9 Mio. EUR für den Berichtszeitraum Januar bis Juni 2021 wurde das Vorjahr (Januar bis Juni 2020) um 3,7 Mio. EUR (ca. 10 %) übertroffen. Ebenso konnte mit -13,3 Mio. EUR das Vorjahres-Ergebnis (Group Profit/Loss) um ca. +31 % übertroffen werden. Hierbei sind die Effekte aus dem Immobilienverkauf nicht mitberücksichtigt. Die Erlöse von 72 Mio. EUR aus dem Verkauf der Immobilie in der Wolfordstraße 1-3 in Bregenz wurden, wie berichtet, Anfang Mai 2020 zur vollständigen Entschuldung des Unternehmens verwendet.

Maßgeblich für den Ergebnissprung sind neben der deutlichen Reduzierung der operativen Kosten (Personalkosten und sonstige betriebliche Aufwendungen) um +11% eine um +4,5 Prozentpunkte zum Vorjahreszeitraum gesteigerte Bruttomarge von 81,4 % (Gross Profit Margin).

Im Rahmen des Restrukturierungsprogramms "PITBOLI" (Program for Immediate Top and Bottom Line Impact) wurden die seit Anfang 2020 verabschiedeten Maßnahmen wie geplant auf den Weg gebracht sowie zusätzliche Restrukturierungsmaßnahmen implementiert.

Umsatzwachstum in nahezu allen Kanälen und Geographien; Online-, US- und China-Geschäft wachsen zweistellig; neue Markenarchitektur trägt

Im Vergleich zum Vorjahr konnte der Umsatz um insgesamt 10 % gesteigert werden:

Mit 65% Wachstum waren das China-Geschäft (in CNY), und das US-Geschäft mit 32 % (in USD) die geografischen Wachstumstreiber, in EMEA konnte ca. das Vorjahresniveau gehalten werden. Der Umsatz im Online-Geschäft legte erneut zweistellig um 18 % zu. Der Umsatzanteil aus dem eigenen sowie dem verbundenen Online-Geschäft der Großhandelspartner (e-tailors) stieg weiter auf insgesamt rund 35 %, nach ca. 21 % im Vorjahr.

Die neue Markenarchitektur hat sich seit Einführung im vergangenen Jahr dank starker Kollaborationen unter "W Lab" und Konsolidierung zeitgenössischer und urbaner Stile unter "The W" gut etabliert.

Mit der ersten internationalen Kooperation des Jahres, Amina Muaddi x Wolford, konnte, getrieben durch einen vorwiegend digitalen Marketingansatz und stationäre Präsenz in ausgewählten Modegeschäften, international eine neue und junge modebewusste Verbrauchergruppe erreicht werden. Gleichermaßen ist es gelungen, Schlüsselmärkte durch lokale Kooperationen noch stärker auszubauen. Die erste Kooperation mit Neiwai, einer chinesischen Marke, die für ihre einfachen und nachhaltigen Dessous bekannt ist, wird im September in China vorgestellt.

Restrukturierungsprogramm entfaltet Wirkung; Kosten weiter deutlich gesenkt; Effizienzsteigerung in vielen Bereichen

Nachdem für das Rumpfgeschäftsjahr 2020 (Mai bis Dezember) bereits eine Reduzierung der operativen Kosten (Personalkosten und sonstige betriebliche Aufwendungen und Abschreibungen) um ca. -8 % ggü. der Vorjahresperiode berichtet wurde, lieferte "PITBOLI" im Berichtszeitraum mit ca. -5,9 Mio. EUR eine weitere und deutlich erhöhte Reduzierung der operativen Kosten von -11 % zum Vorjahr. Hierbei wurden konsequent und langfristig die maßgeblichen Kostenblöcke Personal, Mieten, Einkauf, Produktion und Logistik adressiert. Hinzu kommen relevante Effizienzsteigerungen in den administrativen Bereichen, z.B. Finanzen, Customer Service, Payroll und HR.

Ausblick: Langzeitstrategie sichert nachhaltige Neuausrichtung ab

Mit den starken Halbjahres-Ergebnissen aus 2021 und einer soliden Planung für die zweite Jahreshälfte bestätigt der Vorstand den Breakeven für das Geschäftsjahr 2021 aus heutiger Sicht, sofern die Annahmen zur Entwicklung der Corona-Pandemie standhalten. So liegt Wolford auch im Juli weiter auf starkem Wachstumskurs mit ca. +1,7 Mio. EUR (+23%) über dem Juli-Umsatz 2020.

Die langfristige und nachhaltige Neuausrichtung von Wolford wird durch Umsetzung der Langzeit-Strategie, "Nordstern/ Masterplan für Wolford" abgesichert. Hierbei wurden entlang der Kern-Pfeiler "Marke", "Sortiment", "Geographien" und "Kanäle" eine Gesamtstrategie definiert und mit 12 strategischen Projekten in der konsequenten Folge der PITBOLI-Maßnahmen bereits angegangen. Hervorzuheben sind insbesondere der im August 2021 erfolgte Projektstart zur Implementierung einer neuen Digitalen Omnichannel Architektur, eine ab November 2021 um ca. 50% auf 32 Wochen reduzierte "Time to Market" (Zeitraum vom Produkt-Design bis zum Regal), der Abschluss der Fremdvergabe der Logistik im 4. Quartal 2021 und die Einführung eines Vollzukaufs/ Sourcing zur kurzfristigen Reaktion auf Marktentwicklungen.

Entscheidend sind jetzt eine trotz Covid-19-Pandemie weiterhin stabile Umsatzentwicklung sowie eine konsequente Fortsetzung von PITBOLI und die Umsetzung der Nordstern-Masterplan Strategie.

