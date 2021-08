XXIII Gürtel Nightwalk: Nachtwandern in herausfordernden Zeiten

Von ESRAP bis Heckspoiler

Wien (OTS/SPW) - Der Gürtel Nightwalk ist eine feste Konstante in der Wiener Kulturszene und findet heuer zum 23. Mal statt. Am Samstag, den 28. August 2021 werden zwischen Thaliastraße und Ottakringer Straße insgesamt vier Open-Air-Bühnen aufgestellt, die unterschiedlich bespielt werden. Insgesamt treten mehr als 60 Acts an diesem Abend auf, die das altbewährte Konzept des Gürtel Nightwalks in Wien garantieren.

Vergangenes Jahr coronabedingt als sogenannte „Gürtel Nightweek“ mit mehreren kleinen Acts auf mehrere Tage verteilt, kann der Gürtel Nightwalk heuer unter Einhaltung aller nötiger Sicherheitsmaßnahmen (Einlass nur mit gültigem 2G Nachweis) stattfinden.

Der diesjährige Nightwalk findet in besonderer Erinnerung an den kürzlich verstorbenen ehem. Gemeinderat Heinz Vettermann statt, der 20 Jahre lang Gastgeber und Mitbegründer des Gürtel Nightwalks war und ihn maßgeblich zu der Institution gemacht hat, die er heute ist.

Vielfältige Musik im Mittelpunkt

Wie schon in den vergangenen Jahren werden auch heuer wieder zahlreiche Stile und Genres vertreten sein. Im Zentrum stehen die vier Open Air Bühnen bei den "Traditionshäusern" Chelsea, Rhiz, B72 und Loop, sowie der großartige KUBUS von Valie Export.

Auch das VOLXKINO ist wie immer mit dabei: Heuer mit dem Film „Under the Underground“, Angela Christlieb, ab 21:30, Hernalser Gürtel 56-57, (Durchgang Laudongasse, 1080/1160 Wien)

Die Eröffnung findet um 18:30 Uhr im Café Carina mit den Satiriker*innen von HYDRA statt.

Hier geht es zum Programm: https://www.guertelnightwalk.at/

Die Gastgeber*innen Stefanie Vasold (SPÖ Josefstadt), Stefanie Lamp (SPÖ Ottakring) und Peter Jagsch (SPÖ Hernals) freuen sich auf einen vielfältigen und spannenden 23. GÜRTEL NIGHTWALK 2021.

