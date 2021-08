#dif21 Sommertour: Die ganze Musikvielfalt in Woche 5

Die Wiener Staatsoper on Tour, der RTIC-Klassik-Gewinner-Act und viel bunte Musik gibt’s in Woche 5 am #dif21 Tourbus – gleichzeitig läuft die Ticketreservierung bis 5. September!

Wien (OTS/SPW) - Wien, 27. August 2021. Halbzeit bei der #dif21 Sommertour. Der bunte #dif21 Tourbus brachte in den letzten Wochen vielfältige Musik, coole Acts und jede Menge Abwechslung zu den Wiener*innen in alle 23 Bezirke. In den vergangenen Tagen rockten KØLEEN, Bärenheld, Pure Chlorine, Amy Wald, DIVES, Patrizia Ferrara & Martin Spitzer, Denk und Band, Gini, Brofaction, Matho & The Vienna Dancehall Orchestra, RUBIN, Flickentanz und Anne Eck die coolste Bühne des Sommers. Ihre Pop-up Konzerte gab es u. a. auf der Kaiserwiese im Prater (1020), im Kongresspark (1160), am Leopold-Kunschak-Platz (1170) und am Südtiroler Platz (1040).

#dif21 Musikmelange – so abwechslungsreich #wieniezuvor

Ob Pop, Indie, Rock, Alternative oder House, bei der #dif21 Sommertour zeigt sich die große Bandbreite heimischer Musik. Heuer ist auch erstmals ein völlig neues Genre mit an Bord: Klassik. Heute, am 27. August, ist zum ersten Mal die Wiener Staatsoper on Tour unterwegs mit dem #dif21 Tourbus. Das Ensemble, bestehend aus jungen Staatsopernmusiker*innen, bringt ein buntes, stimmengewaltiges und höchst emotionales Programm auf Wiens Straßen. Unter dem Motto „Große Gefühle auf vier Rädern“ interpretieren die Sänger*innen die größten „Hits“ der Opernliteratur und laden das Publikum ein, gemeinsam mit ihnen zu singen. Liebe, Verrat, Eifersucht – die ganze Welt des Theaters zum Greifen nahe. Zum Mitsingen, Mitfiebern und Mitfeiern – nicht nur für Klassik-Fans!

Klassische Musikvielfalt gibt es in dieser Woche auch beim Auftritt eines weiteren RTIC-Gewinner-Acts: Mocatheca. Das Klarinettenquartett aus Niederösterreich tritt am Samstag, den 28. August, vor Theessink und Molden beim Wiener Zentralfriedhof auf – beides ganz besondere #dif21-Schmankerln in einzigartiger Atmosphäre.

#dif21 Grande Finale: Jetzt für Tickets registrieren!

Bis zum 5. September kann sich noch jede*r für Tickets für das #dif21 Festivalwochenende auf der Donauinsel registrieren. Einfach unter www.donauinselfest.at anmelden und damit an der Verlosung teilnehmen.

Von 17. bis 19. September 2021 findet auf der Donauinsel das Grande Finale statt. DIF-Fans erwartet eine kunterbunte Musik- und Kulturmischung auf drei „Inseln“ mit vier Bühnen zwischen Floridsdorfer und Brigittenauer Brücke. Bis einschließlich Sonntag, 5. September (23:59 Uhr), kann sich jede*r für eine der „Inseln“ anmelden – das gilt auch für das Kinderprogramm am Sonntagvormittag! Im Anschluss werden die Gewinner*innen aus allen Anmeldungen ausgelost. Sie erhalten ein personalisiertes und fälschungssicheres Ticket.

Auf Empfehlung des COVID-19-Beirats des Donauinselfests steht zudem bereits fest, dass das Festivalgelände ausschließlich mit einem nicht mehr als 48 Stunden alten, negativen PCR-Test betreten werden darf – für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren gelten maximal 72 Stunden.

Das sind die kommenden #dif21 Sommertour-Acts!

27. August 2021: Wort & Ton ab 13:00 Uhr am Dornerplatz (1170) und ab 14:30 Uhr in der Rahlgasse (1060) & Wiener Staatsoper on Tour ab 18:00 Uhr am Hauptbahnhof (1100) und ab 19:30 Uhr auf der Donauinsel bei der Reichsbrücke im Veganmania (1220)

28. August 2021: Gran Torino Club ab 15:00 Uhr am Meidlinger Platzl (1120), The Acoustocats ab 13:15 Uhr im Stadtpark (1010), RTIC Gewinnerinnen Mocatheca ab 17:30 Uhr & Theessink und Molden ab 18:30 Uhr – beide am Wiener Zentralfriedhof vor der Friedhofskirche (1110)

29. August 2021: #dif21 Kidstour ab 16:00 Uhr im Kongresspark (1160) mit Robert Steiner, den Helfern Wiens, den Wiener Kinderfreunden und „Ich bin O.K.“

29. August 2021: Lara La ab 14:00 Uhr im Märzpark (1150) & The Monroes ab 18:00 Uhr am Wallensteinplatz (1200) und ab 19:30 Uhr am Siebenbrunnenplatz (1050)

01. September 2021: K.CIT ab 13:30 Uhr am Schlesingerplatz (1080) und ab 15:00 Uhr im Arenbergpark (1030) & Vincent Bueno ab 18:00 Uhr im Einkaufszentrum Riverside (1230) und ab 20:00 Uhr am Reumannplatz (1100)

02. September 2021: Zweikanalton ab 14:15 Uhr am Pius-Parsch-Platz (1210) und ab 16:00 Uhr am Bank Austria Campus, Rothschildplatz (1020) & helianth ab 18:45 Uhr am Enkplatz (1110) und ab 20:15 Uhr am Yppenplatz (1160)

03. September 2021: Wiener Staatsoper on Tour ab 16:00 Uhr bei der Freyung (1010) und ab 17:00 Uhr im Josef-Strauss-Park (1070) & C@NEW ab 20:00 Uhr in Spittelau (1090) und ab 21:00 Uhr vor dem Heiligenstadt Bahnhof (1190)

Alle weiteren Tourstopps inkl. Locations gibt es online unter www.donauinselfest.at/Sommertour einzusehen.

#dif21 Sommertour: Heute schon geimpft?

Die große Impfaktion bei der #dif21 Sommertour in Zusammenarbeit mit der Stadt Wien läuft weiter mit großem Erfolg. Nächste Möglichkeit zur COVID-19-Schutzimpfung ohne Voranmeldung gibt es am Mittwoch, 1. September, bei den Stopps des #dif21 Tourbusses. E-Card nicht vergessen!

Sämtliche Maßnahmen und Regeln zum Schutz der Gesundheit bei der #dif21 Sommertour sind unter www.donauinselfest.at/FAQ-Sommertour nachzulesen.

#dif21 Tourbike: Spaß, Kreativität und Abwechslung

Auch in der nächsten Woche macht das #dif21 Tourbike der Wiener Kinderfreunde mittwochs, freitags und samstags in den Wiener Parks Halt. Heute hält es ab 14:00 Uhr beim Spielplatz im Kongresspark (1160) und morgen ab 10:00 Uhr im Casinopark (1140).

Auf in die nächste Woche mit dem #dif21 TV-Sommer

Diese Woche im Programm: Shootingstar Tina Naderer performt ihre Songs u. a. vor dem Schloss Schönbrunn. Beim Alternative Special am Samstag rockten Amy Wald und DIVES die Donauinsel. Birgit Denk hat dort auch den Impfbus besucht.

Schalten Sie ein!

#dif21 TV-Sommer Sendung #3: Heute, am 27. August, um 21:30 Uhr auf W24, w24.at und auf den Donauinselfest-Kanälen.



Das Donauinselfest

Das Wiener Donauinselfest ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Bereits seit 38 Jahren wird auf der Donauinsel ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm geboten. Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander. www.donauinselfest.at

Die fünf Presenting Partner des Donauinselfests 2021 sind: Wien Energie, UniCredit Bank Austria, Österreichische Lotterien, Wien Holding und Wiener Städtische Versicherung

Bildmaterial finden Sie unter https://www.flickr.com/photos/donauinselfest/albums

Rückfragen & Kontakt:

Ecker & Partner Öffentlichkeitsarbeit

Nele Renzenbrink

Tel.: +43 1 59932-26

presse @ donauinselfest.at