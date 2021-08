Patente Cocktail: Grüneres Streaming kommt aus Österreich

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler und Patentamtspräsidentin Mariana Karepova luden zum inspirierenden Technologie-Talk in den Garten des Alpbacherhofs

Alpbach (OTS) - Endlich wieder live und nicht vor den Bildschirmen. Den Gästen des Patente Cocktails war die Freude am echten Zusammentreffen anzusehen. „Streaming the blues away“ war während der Lockdowns für Viele das abendliche Highlight! Darüber sprachen die beiden Gastgeberinnen mit Stefan Lederer, Mitgründer und CEO des Kärntner Start-ups Bitmovin. „Streaming ist praktisch und hat vielen von uns das letzte Jahr ein bisschen angenehmer gemacht“, sagt Klimaschutzministerin Leonore Gewessler und betont: „Wie mit jeder Technologie sollten wir aber auch mit dieser bewusst umgehen. Denn Streaming verursacht 1% der weltweiten CO2-Emissionen. Eine innovative Lösung aus Österreich macht es nun möglich, dass auch Streaming klimafreundlicher wird“.

„Ein echter Hit, denn damit können wir beim Musikhören auf unseren ökologischen Fußabdruck achten. Denn oft schaut man sich das Video, das mitläuft, gar nicht an und verbraucht trotzdem jede Menge Energie. Die Erfindung von Bitmovin erkennt so ein Verhalten, schaltet das Video aus und nur die Musik läuft weiter“, sagt Mariana Karepova. Stefan Lederer wollte noch nicht verraten, wann diese Technologie, die sie 2018 zum Patent angemeldet haben, auf allen Smartphones kommt. Nur so viel: „Bei unserer Streaming-Technologie dreht sich viel um Effizienz. Das spürt man am Ende nicht nur im Geldbörserl, sondern auch in der besseren CO2-Bilanz“, so Lederer.

Who is Who der Tech Szene

Der Patente Cocktail ist der inoffizielle Auftakt zu den Technologiegesprächen. Mit dabei waren heuer u.a. AIT-Geschäftsführer Anton Plimon, FFG-Geschäftsführer Klaus Pseiner, aws-Geschäftsführerin Edeltraud Stiftinger, MAK-Direktor Christoph Thun-Hohenstein, Klimafonds-Geschäftsführerin Theresia Vogel und ACR-Geschäftsführerin Sonja Sheik.

Gekommen, um zu steigen

Video-Streaming macht beinahe zwei Drittel des gesamten Internet-Traffic aus, und hat während der Pandemie um mehr als 16% zugelegt. Mit steigender Bildschirmauflösung steigt auch der Energieaufwand für Speicher und Konvertierung - und zwar überproportional.

Die meisten Erfindungen rund um Streaming kommen vom US-Unternehmen Qualcomm und von Huawei (CN). Das Kärtner Start-up Bitmovin zählt zu den Top-50 Patentanmeldern weltweit.

Unter den Top-5 Video-Streaming Anbietern weltweit findet man im Moment ausschließlich US-Unternehmen. Beim Musik-Streaming hat Europa mit vier der Top-5 Anbieter die Nase vorn.

Über den Patente Cocktail

Der Patente Cocktail wird vom Bundesministerium für Klimaschutz und dem Österreichischen Patentamt am Vorabend der Alpbacher Technologiespräche veranstaltet.

