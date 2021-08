Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 27.8.: Sneaker made by Giesswein

Wien (OTS) - Maria Kern spricht mit Markus und Johannes Giesswein über den Geschäftserfolg des Tiroler Familienbetriebes, der u. a. Turnschuhe aus Schafwolle herstellt - in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 27. August um 9.42 Uhr in Ö1.

Früher war das Tiroler Familienunternehmen Giesswein für Trachtenmode bekannt. Heute wird ein Großteil des Geschäfts mit Schuhen gemacht. Das meistverkaufte Produkt ist ein Turnschuh aus Schafwolle. Während der Corona-Pandemie haben sich diese Sneaker so gut verkauft, dass Giesswein einen Rekord-Umsatz erzielt hat. Verantwortlich für den Geschäftserfolg sind die Brüder Markus und Johannes Giesswein. Maria Kern hat die beiden gefragt, was sie besser machen als die schwer gebeutelte Konkurrenz in der Mode- und Schuhbranche und wie man im Online-Geschäft neben Amazon & Co bestehen kann. Außerdem geht es um die Frage, wie wichtig heutzutage Influencer sind – und wie es dazu kam, dass mittlerweile auch Hollywood-Stars Giesswein-Sneaker tragen. Im Interview kommt auch zur Sprache, warum die Merino-Wolle aus Südamerika importiert wird und wie nachhaltig es ist, Schuhe aus Eukalyptus-Fasern herzustellen.

