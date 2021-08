Tiroler NEOS sagen Verschwörungstheorien den Kampf an

Klubobmann Dominik Oberhofer: „Verschwörungstheorien schaden unserer Gesellschaft und unserer Demokratie!“

Innsbruck (OTS) - „Die Pandemie hat in Sachen Verschwörungstheorien wie ein Turbobooster gewirkt“, so der Tiroler NEOS-Klubchef Dominik Oberhofer: „Und das wird zunehmend zur Gefahr für unsere Demokratie.“ Verschwörungstheorien würden oft verfassungsrechtlich garantierte demokratische Grundwerte verleugnen, zerstören dadurch das Vertrauen in demokratisch legitimierte Institutionen und sorgen dafür, dass sich Leute aus demokratischen Prozessen aber auch zivilgesellschaftlichen Tätigkeiten zurückziehen. „Deshalb müssen wir mit allen Mitteln gegen diese Entwicklung arbeiten“, präsentiert der pinke Klubchef einen 3-stufigen Maßnahmenplan für Tirol.

1. Die Bevölkerung präventiv mit Wissen gegen #FakeNews wappnen: verpflichtende Workshops in den Tiroler Pflichtschulen und Angebote in Sachen Medien- und Informationskompetenz für Erwachsene



2. Niederschwelliges Beratungsangebot für Betroffene und Angehörige und Initiativen die helfen um aus dem Netz der Verschwörungstheorien auszubrechen

3. Das Thema in der Öffentlichkeit sichtbar machen mittels Informationskampagne.

Das pinke Konzept liegt auf dem Tisch, so Klubobmann Dominik Oberhofer abschließend: „Jetzt liegt es an der Landesregierung aktiv zu werden.“

