Trinity-Kamera: ZTE Axon 30 Ultra macht Smartphone-Fotografie zum Fotoshooting

Mit nur einem Klick verschiedenste Aufnahmen kreieren – Das schafft die Trinity-Kamera des neuen ZTE Axon 30 Ultra

Am Display erscheint zum Beispiel ein Selfie-Foto bzw. -Video, eine herangezoomte Darstellung des Motivs durch die Hauptkamera sowie eine Weitwinkel-Aufnahme dessen – und all das parallel auf nur einen Knopfdruck Jin Zizheng, General Manager ZTE Austria 1/4

Selbst bei Nacht liefert das ZTE Axon 30 Ultra ideale und detailgetreue Abbildungen Jin Zizheng, General Manager ZTE Austria 2/4

Das Fotografieren des Mondes ist oft eine nahezu unmögliche Herausforderung. Das wissen all jene, die in einer klaren Nacht schon einmal das Handy gezückt haben, um den leuchtenden Himmelskörper am Bildschirm einzufangen Jin Zizheng, General Manager ZTE Austria 3/4

Der Portrait-Modus rückt Personen mit dynamischen und außergewöhnlichen Hintergrundeffekten ins perfekte Licht Jin Zizheng, General Manager ZTE Austria 4/4

Wien (OTS) - Durch die zeitgleiche Nutzung von drei Kameras mit jeweils 64 Megapixel Auflösung entstehen einzigartige Kompositionen. So können Vlogger und Instagram-User unkompliziert etliche Fotos und Videos aufnehmen und aus sechs verschiedenen Blickwinkeln wählen. Zudem wartet das Smartphone mit einem „Super-Mond-Modus“ auf und punktet mit scharfem Zoom, leistungsfähigem Bildstabilisator, gelungenen Nachtaufnahmen und Langzeitbelichtung. Das edle mattschwarze Gerät ist 5G-fähig und bereits jetzt bei Hartlauer und demnächst auch bei A1 und Drei ab 849 Euro erhältlich.

Die Dreifaltigkeit der Kamera des neuen ZTE-Flaggschiffs Axon 30 Ultra bietet Hobby-Fotografen und Vloggern vielfältige Möglichkeiten schnell und unkompliziert ohne weitere Bearbeitungen am PC hochwertigen Content zu erstellen. Diverse Multi-Modi lassen den User bei einer einzigen Aufnahme aus sechs Perspektiven wählen. Mit den sogenannten „Movie Filters“ können dank 21 vorinstallierter Filter die Motive in unterschiedlichsten Stilen und Stimmungen dargestellt werden. Eine große Auswahl an Vorlagen für „Vlog Shootings“ erleichtert kreativen Köpfen die Erstellung von Videos beispielsweise mit stabilen Zoom-Aufnahmen oder gezielter Fokusunschärfe. Darüber hinaus sorgt Qualcomms derzeit stärkster Prozessor, der Qualcomm® Snapdragon™ 888 Mobile Platform, für die Schnelligkeit des Handys.

Dreifache Geschichten erzählen

Im Multi-Video-Modus stellt das Kamerasystem mehrere Ansichten zur Auswahl. Dabei können aus sechs Ansichten bis zu drei ausgewählt werden um die Story mit verschiedenen Brennweiten perfekt einzufangen. „ Am Display erscheint zum Beispiel ein Selfie-Foto bzw. -Video, eine herangezoomte Darstellung des Motivs durch die Hauptkamera sowie eine Weitwinkel-Aufnahme dessen – und all das parallel auf nur einen Knopfdruck “, erklärt Jin Zizheng, General Manager ZTE Austria. Bei zeitgleichen Fotografien kann der Nutzer somit anschließend seinen Favoriten in Ruhe auswählen. Aufgrund des optischen Bildstabilisators liefert das Smartphone anspruchsvolle Videostabilisierungsfunktionen, auch wenn man gerade in Bewegung ist. So entstehen ultrahochauflösende 8K-Videoaufnahmen.

Portraits, Nachtaufnahmen und Selfies ins rechte Licht gerückt

Mit den drei 64-Megapixel-Hauptkameras, die eine Brennweite von 35 bis 123 Millimetern abdecken, können auch noch andere Effekte genutzt werden. Dies geschieht mithilfe der Superweitwinkel-, Weitwinkel- und Porträtkamera sowie einer vierten Linse – einer Telekamera –, die mit 8 MP für gute Zoom-Aufnahmen mit bis zu 5-facher Vergrößerung sorgt. „ Der Portrait-Modus rückt Personen mit dynamischen und außergewöhnlichen Hintergrundeffekten ins perfekte Licht “, hebt Zizheng hervor und fügt hinzu: „ Selbst bei Nacht liefert das ZTE Axon 30 Ultra ideale und detailgetreue Abbildungen .“ Bei dunklen Szenen schaltet das Handy auf die Hauptkamera um, die in der Lage ist, schwaches Licht in dunklen Umgebungen zu erfassen. Gleichzeitig unterstützen alle drei Hauptkameras den Super Night AI-Algorithmus, um helle und klare Nachtaufnahmen zu liefern. Auch die 16-Megapixel-Selfie-Kamera bildet Motive mit einwandfreier Schärfe und Farbtreue ab.

Mondlandung per Smartphone

„ Das Fotografieren des Mondes ist oft eine nahezu unmögliche Herausforderung. Das wissen all jene, die in einer klaren Nacht schon einmal das Handy gezückt haben, um den leuchtenden Himmelskörper am Bildschirm einzufangen “ skizziert Zizheng die Schwierigkeit. In den meisten Fällen erscheint am Foto dann lediglich ein kleiner leuchtend weißer Punkt – ganz egal wie groß der Mond auch in der Realität sichtbar ist. Der Super-Mond-Modus des ZTE Axon 30 Ultra basiert auf simultanen Multikameras und Fusionsberechnungen, um den Mond in die richtige Position zu vergrößern und die gleiche schöne Perspektive wie das menschliche Auge zu erreichen.

Platz und Power für zahlreiche Aufnahmen

Ein Gerät, mit dem viele Videos gedreht und serielle Fotos geschossen werden, benötigt ausreichend Speicherplatz. Diesen bietet das ZTE Axon 30 Ultra mit einem internen Speicher von 256 GB. Das an den Seiten gebogene 6,67-Zoll große AMOLED-Display erlaubt mit einer Bildwiederholrate von 144 Hz eine perfekte Darstellung der Aufnahmen. Wenn trotz Power-Saving-Manager durch die intensive Nutzung des Smartphones einmal die Batterie aufgebraucht wurde, verhilft der 4.600-mAh-Akku mit seiner Schnellladefunktion mit einer Leistung von 65 Watt innerhalb von 45 Minuten wieder zu 100-prozentigem Batteriestatus. Das in ein Glas-Gehäuse gehüllte Gerät unterstützt außerdem den aktuellsten WLAN-Standard Wi-Fi 6, verfügt über eine Dual-SIM-Funktion sowie einen in das Display integrierten Fingerabdrucksensor.

