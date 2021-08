Schärdinger wirbt mit dem nachhaltigsten Plakat Österreichs

Wels (OTS) - Ein riesiges Plakat auf der Mariahilfer Straße in Wien, das sich selbst als das nachhaltigste Plakat Österreichs bezeichnet – so wirbt Schärdinger aktuell unübersehbar für die Schärdinger Berghof Milch in der Glasflasche.

Dieses Plakat, das seit Anfang August in der Wiener Innenstadt an einem Häuserblock angebracht ist, ist tatsächlich so nachhaltig wie es selbst in seiner Aufschrift behauptet: Die bedruckte Plane wird nämlich in einem zweiten Leben zu Einkaufstaschen verarbeitet. Unterstützung holt man sich dabei vom österreichischen Start-up „refished“. Das junge Fair Fashion Unternehmen, bekannt aus der Fernsehsendung „2 Minuten 2 Millionen“, wird nach dem Abmontieren des Plakates Ende September die schicken Einkaufstaschen herstellen.

In einem Gewinnspiel, bei dem die Frage wie häufig eine Mehrwegglasflasche von Schärdinger wiederbefüllt werden kann, beantwortet werden muss, kann man sich eine solche Einkaufstasche sichern.

Berglandmilch eGen: Die Berglandmilch ist das größte österreichische Milchverarbeitungs- und Vertriebsunternehmen mit neun Standorten und steht im alleinigen Eigentum von 10.000 Milchbauern. Bäuerliche Tradition in Verbindung mit ganzheitlichem Qualitätsdenken und dem Mut neue und zukunftsweisende Wege zu gehen, spiegeln sich in vielfältigen und innovativen Produkten wider. www.berglandmilch.at

Rückfragen & Kontakt:

Berglandmilch eGen

Unternehmenskommunikation

Elisabeth Haimberger, BA

06648393651

elisabeth.haimberger @ berglandmilch.at

www.berglandmilch.at