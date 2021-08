"Ned schimpfen, impfen!" Fußball-Legende Toni Polster unterstützt bundesweite Impf-Kampagne des Handelsverbandes.

Impf-Angebote in Shoppingcentern & Geschäften werden unter dem Dach der Kampagne laufend ausgebaut. Vierte Corona-Welle verschärft Arbeitskräftemangel durch K1-Bestimmungen.

Ned schimpfen, impfen. Die Corona-Impfung schützt vor schweren Krankheitsverläufen und reduziert das Risiko auf Langzeitfolgen erheblich. Daher unterstütze ich die Kampagne des österreichischen Handels Toni Polster

Wir müssen die Impfquote mit allen Mitteln steigern. Mit Toni Polster hat unsere Impf-Kampagne ein weiteres prominentes Testimonial gewonnen. Dass die Kampagne jetzt auch bundesweit in den Kinos ausgespielt wird, ist besonders wichtig, um die junge Zielgruppe zu erreichen. Aber auch bei den anderen Altersgruppen besteht noch Luft nach oben. Daher wird unsere mehrsprachige Kampagne auch bei 1.200 heimischen Ärztinnen und Ärzten intensiv beworben Rainer Will

Wien (OTS) - Die vierte Corona-Welle nimmt auch in Österreich Fahrt auf, zuletzt wurden hierzulande stetig mehr als 1.000 neue Infektionen gemeldet. Gleichzeitig stagniert die Durchimpfungsrate, aktuell haben 57,5% der österreichischen Bevölkerung einen vollständigen Impfschutz erhalten. Der Handelsverband ruft daher erneut alle Kundinnen und Kunden, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Corona-Schutzimpfung auf und hat sich prominente Unterstützung geholt.



Stadt Wien und REWE bieten ab heute COVID-Schutzimpfung ohne Termin an

Seit heute bietet die Stadt Wien in Kooperation mit REWE COVID-Schutzimpfungen ohne Terminvereinbarung an drei Standorten von BILLA, BILLA PLUS und PENNY an. Kostenlose Corona-Impfungen ohne Voranmeldung gibt es auch in zahlreichen heimischen Einkaufszentren. Überdies sind in landesweit Impfbusse unterwegs, die an wechselnden, stark frequentierten Orten Halt machen und kostenlose Impfungen anbieten. Der Handelsverband unterstützt diese Initiativen im Rahmen der bundesweiten Impfkampagne "WIR HANDELN gemeinsam. WIR IMPFEN gemeinsam."

"Wenn wir den Wettlauf mit der vierten Corona-Welle gewinnen wollen, dann braucht es genau solche Kooperationen zwischen Politik, Gemeinden, Betrieben und Verbänden. Wir freuen uns sehr, dass unsere heimischen Händler gezielte Schritte setzen, um kostenlose Impfmöglichkeiten noch niederschwelliger anbieten zu können", sagt Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will.

Prominente Unterstützung für österreichweite Impf-Kampagne des Handelsverbandes

Um eine Durchimpfungsrate von mindestens 85% zu erreichen, müssen sowohl niedrigschwellige Impfangebote als auch gezielte Positiv-Anreize sowie ein stärkeres Bewusstsein für die Wichtigkeit der Impfung innerhalb der Bevölkerung geschaffen werden. Genau darauf zielt die vom Handelsverband initiierte nationale Impfkampagne des österreichischen Handels ab.

Die Initiative wird sowohl von Bundeskanzler Sebastian Kurz und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein als auch von führenden Gesundheitsexpert:innen wie Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres und dem Virologen Norbert Nowotnyunterstützt, ebenso von Vertreter:innen der Bundesländer und Gemeinden sowie von den heimischen Einkaufszentren und zahlreichen weiteren Partnern.

Prominente Unterstützung kommt nun auch von der Fußball-Legende Toni Polster. " Ned schimpfen, impfen. Die Corona-Impfung schützt vor schweren Krankheitsverläufen und reduziert das Risiko auf Langzeitfolgen erheblich. Daher unterstütze ich die Kampagne des österreichischen Handels ", so Toni Polster.

Fokus auf junge Generation: Impf-Kampagne des Handels demnächst auch in heimischen Kinos

Bis in den Herbst hinein wird die Impfkampagne des österreichischen Handels "WIR HANDELN gemeinsam. WIR IMPFEN gemeinsam." bei rund 1.200 niedergelassenen Ärzt:innen bundesweit ausgespielt, um noch mehr Menschen zu erreichen. Ende dieser Woche startet die Ausstrahlung in ausgewählten österreichischen Kinos, um insbesondere die Jugend zum Impfen zu motivieren.

" Wir müssen die Impfquote mit allen Mitteln steigern. Mit Toni Polster hat unsere Impf-Kampagne ein weiteres prominentes Testimonial gewonnen. Dass die Kampagne jetzt auch bundesweit in den Kinos ausgespielt wird, ist besonders wichtig, um die junge Zielgruppe zu erreichen. Aber auch bei den anderen Altersgruppen besteht noch Luft nach oben. Daher wird unsere mehrsprachige Kampagne auch bei 1.200 heimischen Ärztinnen und Ärzten intensiv beworben ", erklärt Rainer Will.

Wirtschaft befürchtet verschärften Mitarbeitermangel aufgrund steigender Infektionszahlen & Quarantänebestimmungen

Was vielen nicht bewusst ist: Die Corona-Krise hat aus unterschiedlichen Gründen bereits zu einem massiven Personalmangel in Österreich geführt und den Fachkräftemangel verschärft. Viele Handelsbetriebe klagen über zu wenige verfügbare Mitarbeiter:innen und einen quantitativen wie qualitativen Rückgang der Bewerber:innen.

Verschärft wird diese Problematik durch die zuletzt rasant angestiegenen Corona-Infektionszahlen aufgrund der Delta-Variante. Dies könnte – auch bei einer erwartbaren Zunahme von leichten Verläufen – in den kommenden Wochen zu breitflächigen Personalausfällen in der Wirtschaft führen. Hintergrund sind die K1 Bestimmungen: Kontaktpersonen der Kategorie I werden durch Bescheid für die Dauer von 14 Tagen behördlich abgesondert (Heimquarantäne) und müssen sich einem PCR-Test unterziehen. Eine vorzeitige Beendigung der Absonderung ist frühestens 10 Tage nach dem letzten infektiösen Kontakt bei Vorliegen einer negativen PCR-Untersuchung möglich.

Da genesene bzw. geimpfte Personen als Kontaktperson der Kategorie II eingestuft werden können, und diese daher im Regelfall keine Quarantäne antreten müssen, ist eine rasche Erhöhung der Durchimpfungsquote essenziell.

Weitere Informationen zur nationalen Impfkampagne des österreichischen Handels finden Sie unter www.handelsverband.at/impfen





