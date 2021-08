2. Puntigamer Grill- & BBQ Festival

Österreich grillt beim größten Grillspektakel und der Grill-Staatsmeisterschaft 2021

Kaindorf bei Hartberg/STMK (OTS) - Von 3. - 4. September 2021 steht ganz Österreich im Zeichen des Grillens, wenn in Kaindorf bei Hartberg das 2. Puntigamer Grill- und BBQ Festival stattfindet, im Zuge dessen die 23. Grill-Staatsmeisterschaft ausgetragen wird.

40 Teams werden in 5 Bewerben mit 120 Bewerbsnennungen von 45 JurorInnen, die der World Barbecue Association angehören, bewertet. Als Highlight folgt am Samstag die Kür der Österreichischen Staatsmeister im Grillen, powered by Napoleon Grill. Einzigartig am größten Grillspektakel Österreich ist es, dass die BesucherInnen bei gratis Eintritt direkt und unabgetrennt am Ort des Geschehens sein können, was für Organisator Bernhard Steinhauer von der Austrian Barbecue Association sehr wichtig ist: Wir möchten mit unserer Veranstaltung jeden Gast in die Welt des Grillens mitnehmen. Der Grill-Spirit und die Begeisterung fürs Grillen sollen an das Publikum überschwappen, wenn sie inmitten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer live bei den Wettkämpfen dabei sein dürfen. Zusätzlich bieten wir den Gästen hochqualitative Beratung und Information, da wir alle namhaften Anbieter der Branche als Aussteller vor Ort haben.

Gesorgt wird auch für das leibliche Wohl, denn die gegrillten Leckerbissen werden in Kleinportionen gratis an das Publikum ausgeteilt. Im Vorjahr initiiert durch Haubenkoch und Grillkoch Jürgen Gschwendtner, werden heuer bei allen TeilnehmerInnen Spendenboxen aufgestellt, der Erlös daraus geht an die Steirische Kinderkrebshilfe.

Am 3. September (14:00 - 21:00 Uhr) und 4. September (10:00 - 21:00 Uhr) 2021 steht ganz Österreich im Zeichen des Grillens, wenn in Kaindorf bei Hartberg das 2. Puntigamer Grill- und BBQ Festival stattfindet, im Zuge dessen die 23. Grill-Staatsmeisterschaft ausgetragen wird.

Datum: 03.09.2021, 14:00 - 21:00 Uhr

Ort: Mehrzweckhalle

8224 Kaindorf bei Hartberg, Österreich

Url: http://www.grillstaatsmeisterschaft.at

