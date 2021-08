Wiens Apotheken liefern PCR-Testergebnis innerhalb eines Tages

Wer bis sich bis 11:00 Uhr testen lässt, bekommt das Ergebnis bis 20:00 Uhr – 220 Apotheken beteiligen sich

Wien (OTS) - Rund 220 Apotheken der Bundeshauptstadt bieten das Ergebnis eines PCR-Tests bis 20:00 Uhr an, wenn der Test in der Apotheke vor 11:00 Uhr durchgeführt wurde. „Mit diesem neuen Angebot reagieren Wiens Apothekerinnen und Apotheker auf die bevorstehende Verkürzung der Gültigkeit von PCR-Tests von 72 auf 48 Stunden. Wir ziehen schnell und unbürokratisch mit und freuen uns sehr, den Menschen dieses Angebot machen zu können. So schnell wie in der Apotheke mit ihrem niederschwelligen Zugang kommt man praktisch nirgends zu einem PCR-Testergebnis. Einmal mehr stellen Apothekerinnen und Apotheker ihr großes Engagement im Kampf gegen COVID-19 unter Beweis“, gibt Priv.-Doz. DDr. Philipp Saiko, Präsident der Apothekerkammer Wien, bekannt.

Vizepräsidentin Mag. pharm. Susanne Ergott-Badawi betont die Wichtigkeit der raschen PCR-Testungen im Hinblick auf die steigenden COVID-19-Infektionszahlen: „Je mehr wir jetzt testen, desto sicherer kommen wir durch den Herbst. Der Schulbeginn und die bevorstehende kalte Jahreszeit bedeuten eine besondere Herausforderung. Um dem entgegenzuwirken, stehen schon jetzt rund 220 Apotheken für die kostenlosen PCR-Tests zur Verfügung. Die Zahl der teilnehmenden Apotheken steigt praktisch stündlich.“

Die Liste der teilnehmenden Apotheken ist über die Website der Apothekerkammer www.apothekerkammer.at abrufbar und wird laufend aktualisiert.

