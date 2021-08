„CHOSEN“: Neues Patenschafts-Modell von World Vision

Wien (OTS) - Wenn Kinder in den World Vision-Projekten zu Patenkindern werden, ist die Freude groß. Aber was wäre, wenn sie ihre Patin oder ihren Paten selbst wählen könnten? Wenn die Entscheidung bei den Kindern liegt? Bei „CHOSEN“ ist das der Fall: Kinder setzen selbst den ersten Schritt für eine bessere Zukunft für sich selbst, ihre Familie und ihre Gemeinschaft.

Die internationale Kinderhilfsorganisation World Vision ermöglicht ab sofort eine neue Form der Patenschaft. Zum ersten Mal in der Geschichte der Patenschaften können Kinder in Ländern des globalen Südens selbst ihre Wunschpatin oder ihren Wunschpaten auswählen. Mit „CHOSEN“ reagiert die Hilfsorganisation auf den Wunsch vieler Patenschaftsinteressierter, den Kindern die Initiative zu übergeben. „CHOSEN“, auf Deutsch „auserwählt“, legt die Betonung darauf, dass die Patin oder der Pate eben vom Kind bestimmt werden, und somit von Anfang an eine andere Beziehung besteht, bei der sich Patenkind und Patin auf Augenhöhe begegnen.

Sebastian Corti, Geschäftsführer von World Vision Österreich dazu: „World Vision dreht die Perspektive um und bietet mit „CHOSEN“ erstmalig eine Form an, bei dem nicht die Paten die Kinder, sondern die Kinder ihre Paten auswählen können. „CHOSEN“ gibt den Kindern etwas von dem zurück, was die Armut ihnen genommen hat: die Möglichkeit, selbst zu entscheiden. Das schenkt ihnen ein Stück Würde zurück, und der Patin oder dem Paten das Gefühl, dass ein Kind sich ganz speziell für sie oder ihn entschieden hat.“

So funktioniert es:

Interessierte können sich bis 11. September online registrieren und ein Foto zur Vorstellung hochladen. Den Anfang machen die Kinder im World-Vision-Projektgebiet Rukoma in Tansania. Dort findet am 15. September eine „CHOSEN-Veranstaltung“ statt, bei der die Buben und Mädchen aus allen Fotos ihren Wunschpaten wählen können. So entscheiden die Kinder, wer sie auf ihrem Weg in eine bessere Zukunft begleitet.

Sebastian Corti: „Das eigentliche Konzept der Patenschaft bleibt von der neuen Form unberührt. Es hat sich über Jahrzehnte bewährt und bietet sehr viele Vorteile, die unbedingt erhalten bleiben müssen.“

Patenschaften verändern Leben

Corti sieht die Vorteile einer Patenschaft vor allem darin, dass beide Seiten profitieren. Durch die Patenschaft verbindet eine kulturelle Brücke Paten auf der einen Seite mit dem Patenkind auf der anderen Seite. Außerdem erfahren sie über die Kinder auch, dass die Arbeit von World Vision in den Projekten funktioniert: „Die Kinder berichten ihren Paten von ihrem Leben und beschreiben ihren Alltag. Zusätzlich gibt es natürlich auch Projektfortschrittsberichte.“

Mit den regelmäßigen Patenschaftsbeiträgen wird das Lebensumfeld der Kinder und ihrer Familien umfassend und nachhaltig verbessert. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Erwerb neuer Fertigkeiten, Kenntnisse und Verhaltensweisen, die es ermöglichen, Armut nachhaltig zu überwinden.

Alle Informationen zu „CHOSEN “ finden Sie hier .

BILDMATERIAL (Copyright World Vision) können Sie hier downloaden.

Das Video zu "CHOSEN" findet sich hier.

Rückfragen & Kontakt:

World Vision Österreich

Mag. Tanja Zach

Öffentlichkeitsarbeit

+43 (0)664 833 9411

tanja.zach @ wveu.org

www.worldvision.at