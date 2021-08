AK Preismonitor: „First time“ – Maxi-Preise für Farben, Stifte & Co.! 1

AK erhob Preise von 52 Marken-Schulsachen für ErstklässlerInnen in Wien – Preisunterschiede bis zu 204 Prozent für Marken-Schulsachen – Um 6,4 Prozent teurer gegenüber Vorjahr

Wien (OTS) - Die Ferien neigen sich langsam dem Ende zu. Für Erstklässler kann der Start ins Schulleben teuer kommen und vor allem für Familien mit wenig Geld zum finanziellen Hürdenlauf werden. Denn für ein und dieselben Ölkreiden, Malfarben, Bleistifte & Co. gibt es zwischen den Papierfachgeschäften Preisunterschiede bis zu 204 Prozent, zwischen den Handelsketten bis zu rund 90 Prozent. Zudem kosten die erhobenen Schulsachen im Vergleich zu 2020 um durchschnittlich rund sechs Prozent mehr. Das zeigt ein aktueller AK Preismonitor von 52 (meist) Marken-Schulsachen in 21 Fachgeschäften und Handelsketten in Wien.

Das erste Mal die Schulbank drücken – viele werden vielleicht schon ihrem ersten Schultag entgegenfiebern. Die AK hat die Preise für Schulsachen für ErstklässlerInnen unter die Lupe genommen. Ein AK Preismonitor in 16 Papier-Fachgeschäften und bei fünf Handelsketten in Wien zeigt große Preisunterschiede für Markenprodukte für ErstklässlerInnen. „Grundsätzlich sind die Preise im Papierfachhandel höher“, sagt AK KonsumentInnenschützerin Manuela Delapina, „die erhobenen Produkte kosten im Papierfachhandel im Durchschnitt um 31,3 Prozent mehr als bei den großen Handelsketten. Zehn von 52 Produkten waren aber im Schnitt im Papierfachhandel um bis zu fast die Hälfte billiger, etwa das Jolly Deckweiß.“

Was kosten Ölkreiden, Malkasten, Hefte & Co. im Papierfachhandel? Fünf Preisbeispiele (Preise in Euro)

Produkt1)/Hersteller Preise von bis Differenz2) Ölkreiden/Caran d‘Ache (15 Stück) 10,50 31,95 204 % Malkasten3)/Pelikan (12 Farben) 6,40 17,99 181 % Heft liniert/Quart (20 Blatt) 0,85 2,20 159 % Bleistifte/Faber Castell (1 Stück) 0,99 2,50 153 % Bleistifte/Jolly (12 Stück) 2,90 7,20 148 %

1)genaue Bezeichnung unter wien.arbeiterkammer.at/schulsachen-preisvergleich; 2) gerundet; 3) Deckfarbkasten und ein Deckweiß;

Noch größer sind die Preisunterschiede zum Beispiel bei Malpinseln: So kostet etwa im Papierfachgeschäft der Haarpinsel (Größe 10) zwischen 70 Cent und 6,50 Euro – „das ist ein Preisunterschied von saftigen 829 Prozent“, rechnet Delapina vor. „Haarpinsel werden je nach Geschäft aber in unterschiedlicher Qualität verkauft, die sich im Preis niederschlägt“, so Delapina. „Auch Schultaschen kosten heuer je nach Inhalt und Qualität zwischen 69 und 310 Euro.“

Gegenüber dem Vorjahr sind die erhobenen Schulartikel um durchschnittlich 6,4 Prozent teurer geworden, zeigt der AK Preismonitor.

Die AK hat zwischen 11. und 19. August die Preise von insgesamt 52 Marken-Schulsachen, die ErstklässlerInnen zum Schulanfang benötigen, erhoben. Die Preise hat die AK in 16 Papierfachgeschäften und fünf Handelsketten (Pagro, Libro, Thalia, Interspar, Müller) in Wien geprüft.

SERVICE: Den AK Preismonitor finden Sie unter

https://wien.arbeiterkammer.at/schulsachen-preisvergleich

