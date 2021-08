Ein Grünes Herz für Helfer

Gratis CBD-Öle für Helfer in der Krise.

Wien/Graz (OTS) - Hanfama (hanfama.com), Österreichs größter CBD Hersteller, unterstützt Helfer der Krise in Deutschland und Österreich mit beruhigenden CBD-Ölen.



Medizinische Fachkräfte arbeiten bis spät in die Nacht, um Menschen zu retten. Feuerwehrleute sind bis zum Ende ihrer Kräfte im Einsatz. Supermarktmitarbeiter legen Doppelschichten ein, um den Andrang von Massen zu bewältigen. Es sind herausfordernde Zeiten, in denen wir uns befinden, geplagt von einer weltweiten Pandemie und zahlreichen Unwettern. Diese Miseren versetzen uns in einen gestressten Dauerzustand, in dem Burnout und Depressionen drohen.

Studie zeigt: CBD verbessert Burnout-Symptome von Helfern in der Krise

Eine brasilianische Studie, durchgeführt von dem Universitätsprofessor (University of São Paulo) José Alexandre S. Crippa und seinen Co-Autoren, zeigte beeindruckende Ergebnisse: Der Hälfte von 120 Probanden, Beschäftigte im Gesundheitswesen, wurde aufgrund massiver Covid-19-Belastung für vier Wochen lang jeden Tag 300mg CBD gegeben, zusätzlich zur herkömmlichen Therapie. Grund dafür waren die Burnout-Symptome im Zusammenhang mit der direkten Betreuung von Patienten, die von Covid betroffen waren. Innerhalb weniger Wochen kam es schon zu einer deutlichen Besserung bei den Personen, die CBD als Ergänzung verwendeten. Auf der Maslach Burnout-Skala steigerte sich schon nach drei bis vier Wochen der psychische Status um mehr als vier Punkte. Diese Skala ist der am meisten genutzte Test, um die Gefährdung der psychischen Gesundheit festzustellen. Die Wissenschaftler waren sich einig und schrieben in der Studie:

„CBD hat eine antidepressive und Angst verringernde Wirkung und könnte emotionale Beschwerden, sowie ein Burnout verbessern“.

Hier die ganze Studie lesen

Hanfama hilft durch Krisenzeiten

Doch besonders in schweren Zeiten zeigt sich auch die Selbstlosigkeit der Menschen. Sie helfen und unterstützen einander, sind füreinander da. Und Hanfama möchte mit den CBD-Ölen diese Wohltaten belohnen und zur Entspannung der Menschen beitragen, damit viele auch in Krisenzeiten besser schlafen können. Daher spendet der Grazer Familienbetrieb 2.000 CBD-Öle an Angestellte in Helferberufen und ihre Angehörigen. Die Betroffenen können sich ganz einfach auf www.hanfama.com/helfer informieren, wie sie ihre kostenlose Ration an Entspannung bekommen. Selbstverständlich ist auch der Versand der CBD-Öle kostenlos. Wenn das Kontingent von 2.000 Hanfama CBD-Ölen aufgebraucht ist, erhalten die Helfer weiterhin 20% mit dem Code „eingruenesherz“.

„In einer Zeit, die so viel Kraft erfordert, hat doch jeder etwas Ruhe verdient .“

Wer ist Hanfama?

Grünes Gold aus dem Land der Berge - mitten im Herzen der steirischen Weinregion befindet sich die knapp 146.000m2 große Glashaus-Produktionsanlage von Hanfama – ein Betrieb, der bereits in vierter Generation als Familienbetrieb mit über 100-jähriger Erfahrung überzeugt. Denn Gartenbau betrieb das Kultunternehmen schon 1890 und bringt somit nicht nur professionelles Wissen zum Thema Hanfanbau mit, sondern dieses ist auch das Fundament seines heutigen internationalen Erfolges. Ausgefeiltes Know-how kombiniert mit technologisch fortschrittlichen Produktionsprozessen sind nur einige nennenswerte Merkmale.

Hanfama legt Wert auf stetige Optimierung der eigenen Produktion und des In-House Labors, abgestimmt auf die besonderen Anforderungen des Kunden. Nachhaltigkeit und Wohltat sind das Credo der Grazer Firma. Ganz nach dem Motto „100% Made in Austria“ hat das Unternehmen vom Setzling bis zum Endprodukt alle Prozesse selbst in der Hand und setzt, dank Glashausproduktion, von Anfang an auf vollständige Transparenz. Das verwendete Königs-Cannabis Extrakt von Hanfama ist also das Ergebnis von umfangreichem Wissen der Garten- und Kultivierungsexperten gepaart mit der Fachkenntnis von Wissenschaftlern. Hochwertigste CBD-Öle – Made in Austria.

Zur Aktion: Gratis CBD-Öl für Helfer: https://hanfama.com/helfer

