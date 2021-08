ÖAK 1. Halbjahr 2021 Kronen Zeitung: Starker Anstieg bei ePaper-Abos, 127 Millionen verkaufte Zeitungen

Die aktuelle ÖAK bestätigt das hohe Niveau der Kronen Zeitungs-Auflagen

Wien (OTS) - Mit 676.991 verbreiteten Exemplaren (Mo-Sa, davon 41.778 ePaper) kann die Krone das hohe Niveau des Vorjahres nahezu halten. Die verkaufte Auflage liegt im Wochenschnitt Mo-Sa bei 639.330 Exemplaren, die Aboauflage mit 558.466 deutlich über einer halben Million! Besonders erfreulich ist der neuerliche Anstieg der ePaper- Abos mit +16,2 %.

Unabhängiger Journalismus macht sich eben bezahlt - das bestätigt nicht nur die ÖAK, sondern auch der kürzlich erschienene Reuters Digital News Report, welcher die Nutzung von Nachrichtenmarken in zahlreichen europäischen Ländern erhebt. In Österreich zeigt sich einmal mehr die Ausnahmestellung der Kronen Zeitung – diese liegt mit Rang 4 als einziger Printtitel in den Top 10 der Nachrichtenmarken offline (voran liegen die ORF-Sender) und die „Krone“ positioniert sich offline wie online als größte private Nachrichtenmarke Österreichs.

Millionenauflage am Sonntag

Mit einer Verbreitung von 1.114.468 Exemplaren (davon 41.725 ePaper) kann die Auflage auf dem hohen Niveau des Vorjahres gehalten werden. Der Sonntagsverkauf liegt aktuell bei 1.080.125 Exemplaren.

87 % Aboanteil

Im 1. Halbjahr wurden von Mo-Sa 558.466 Krone-Abos verkauft, 29.991 davon als ePaper. Der Aboanteil am Verkauf beträgt stolze 87 Prozent – ein klares Zeichen der engen Blatt-Bindung der LeserInnen zu ihrer Krone.

Horst Pensold, Leiter Sales & Services bei MediaPrint: „Die Treue der Leserinnen und Leser zur Krone wurde gerade auch in den Krisenzeiten weiter gefestigt, wie der hohe Abonnentenanteil bestätigt. Zu dem verstärkten Regionalisierungsangebot der Redaktion werden gerade auch digitale Vertriebsformen zunehmend genutzt. Das sehen wir als Auftrag, diese Angebote weiter zu forcieren und das Digitalabo weiter auszubauen.“

Gerhard Valeskini, Geschäftsführer Krone Verlag & MediaPrint: „Die Kronen Zeitung ist eine vertrauenswürdige Informationsquelle und bietet ihren Leserinnen und Lesern Orientierung und unabhängige Berichterstattung. Komplexe Zusammenhänge einfach darzustellen und breiten Bevölkerungsgruppen über alle Kontaktpunkte hinweg zugänglich zu machen, wird künftig noch wichtiger werden.

Quelle: ÖAK 1. HJ. 2021

