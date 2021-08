Österreichischer Umweltjournalismus-Preis: Die Nominierten stehen fest

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler ist Schirmherrin

Wien (OTS) - So wie die Fußball-EM 2020 und die Olympischen Spiele 2020, musste auch der Österreichische Umweltjournalismus-Preis 2020 um ein Jahr verschoben werden. Er wird nun am 15. September 2021 in Wien verliehen.

Zum dritten Mal würdigt der Preis herausragende Medienbeiträge rund um Umwelt- und Natur(schutz)themen in Österreich. Über 70 Beiträge wurden fristgerecht eingereicht. Eine hochkarätig besetzte Jury bewertete die Print-, Online-, Hörfunk- und TV-Beiträge und hat ihre Entscheidung getroffen.

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler hat die Schirmherrschaft übernommen und rückt damit die wichtigen Themen Umwelt-, Natur- und Klimaschutz sowie die Ehrung und Förderung eines seriösen, transparenten Journalismus ins Rampenlicht.

Unter Vorsitz von Prof. Fred Turnheim (ehem. Präsident des Österreichischen Journalisten Clubs) gehören der Jury an:

Assoc. Prof. Dr. Herbert Formayer (BOKU), Dr. Friedrich Hinterberger (SERI / cooppa – Mediengenossenschaft), Doris Holler-Bruckner (oekonews.at), Em.O.Univ.Prof. Dr. Helga Kromp-Kolb (BOKU), Werner Müllner (APA), Rainer Nowak (Die Presse), Roswitha Reisinger (Lebensart), Prof. Claus Reitan (Nachhaltigkeitskommunikation), Rainer Schultheis (Ö1), Nana Siebert (DER STANDARD), Thomas Weber (BIORAMA), Agnes Zauner (GLOBAL 2000)

Folgende Beiträge nominierte die Jury:

Digitale Medien

* „Beach & Bach“ (Online-Kurzdokumentation auf YouTube von Miriam Steiner)

* „Serie Gen Z for Planet A“ (Online-Serie auf www.a1now.tv von Anna Teresa Reiter und Jakub Cygan)

* „Ein gezähmter Fluss wird wieder wild“ (Onlinebeitrag auf flussreporter.eu von Sonja Bettel und Thomas Bredenfeld)

RADIO

* „Die Sprache der Pflanzen“ (Radiobeitrag auf radio klassik Stephansdom von Gerlinde Petrić-Wallner)

* „Mittersill: Wenn Tourismus provoziert“ (Radiobeitrag auf Ö1 - Journal Panorama von Georg Wimmer)

* „Sendereihe: 5MinutenClimateChance“ (Radiosendung auf Orange 94.0 des 5mc-Redaktionsteams)

PRINT

* „Die Zukunft schwimmt im Karpfenteich“ (Der Standard von Tanja Traxler)

* „Aufruhr im Rauchtal“ (DATUM von Elisa Tomaselli)

* „Schweine im Schnee“ (DATUM von Katharina Kropshofer)

TV

* „Die drohende Stille“ (ORF 2 - Am Schauplatz - Robert Gordon)

* „Akkus: Der Blick hinter die Kulissen“ ( ORF 2 - konkret SPEZIAL von Judith Langasch)

* „Wenn der Wald stirbt“ (ORF 2 - Am Schauplatz - Bettina Fink)

Die mit je 1.000 Euro pro Kategorie dotierten Preise werden von der GREEN BRANDS Organisation gestiftet. Die Preisverleihung in den vier Kategorien findet am 15. September 2021 im Rahmen der GREEN BRANDS Austria-Gala im Palais Niederösterreich in Wien statt.

