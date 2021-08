AVISO Demonstration: Menschenrechte sind nicht verhandelbar – Nehammer absetzen! Abschiebungen stoppen! Evakuieren jetzt!

DEMO am 24.08.2021, 18:15 Uhr, Minoritenplatz

Wien (OTS) - Die Junge Generation in der SPÖ ruft in Kooperation mit der Plattform für menschliche Asylpolitik, SOS Balkanroute, der Sozialistischen Jugend, LINKS, den Omas gegen Rechts, den Grünen Wien, dem Frauenvolksbegehren, den SPÖ Frauen, der Initiative gegen Abschiebungen, Ankommen in Wien, dem Verband sozialistischer Studierender, dem afghanischen Kulturverein AKIS, der Aktion kritischer Schüler_innen, den Schulen gegen Abschiebungen, dem Black Voices Volksbegehren, den Roten Falken, der SoHo Österreich und der Volkshilfe zur Demonstration auf.

Wir gehen einmal mehr auf die Straße in Solidarität mit den Menschen in Afghanistan und allen Mitmenschen, denen durch die grausame Politik der ÖVP tagtäglich alle Perspektiven geraubt werden. Wir fordern eine klare Kursänderung der österreichischen Bundesregierung!

Wir sagen laut und deutlich NEIN zur menschenverachtenden Politik von Kurz, Nehammer & Co.! Wir fordern die volle Einhaltung der Menschenrechte, sichere Fluchtrouten, die sofortige Aussetzung von Abschiebungen nach Afghanistan, vollen Schutz aller Menschen auf der Flucht, die Evakuierung sogenannter „Geflüchtetenlager“, in denen immer noch tausende unter widrigsten Bedingungen und ohne Hoffnung festsitzen und echte Perspektiven für alle geflüchteten Menschen in unserem Land!

Österreich ist solidarisch! Wien ist solidarisch! Unzählige Organisationen, Privatpersonen und Bürgermeister:innen wollen helfen! Die ÖVP muss endlich Platz machen: Platz für Menschenrechte und für gelebte Solidarität und Zusammenhalt!

Beginn ist um 18:15 am Minoritenplatz mit einigen Redebeiträgen. Im Anschluss zieht die Demo über den Heldenplatz zum Platz der Menschenrechte, wo die Abschlusskundgebung stattfindet.

Es wird die Möglichkeit für Fotos und Videoaufnahmen der Aktion geben.

Datum: 24.08.2021, 18:15 Uhr

Ort: Minoritenplatz, 1010 Wien, Österreich

