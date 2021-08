SOS Mitmensch: Abschiebung von alleinerziehender vierfacher Mutter sofort stoppen!

Familie lebt seit acht Jahren hier – zwei Kinder sind in Österreich geboren, ein Sohn ist Autist

Wien (OTS) - SOS Mitmensch ruft das Innenministerium auf, die für morgen vorgesehene Abschiebung einer seit acht Jahren in Österreich lebenden alleinerziehenden Mutter von vier Kindern nach Nigeria sofort zu stoppen. Zwei der Kinder seien in Österreich geboren, darüber hinaus sei der älteste Sohn Autist und brauche spezielle Betreuung, erklärt die Menschenrechtsorganisation. Laut SOS Mitmensch herrsche in der Dornbirner Schule des autistischen Sohnes blankes Entsetzen über die drohende Abschiebung.

„So einen Abschiebefall darf es nicht geben. Die Familie ist längst in Österreich verwurzelt. Zwei der Kinder sind hier geboren und kennen kein anderes Land. Der älteste Sohn braucht aufgrund seines Autismus intensive Betreuung und eine vertraute Umgebung“, zeigt sich SOS Mitmensch-Sprecher Alexander Pollak erschüttert über den „unmenschlichen Abschiebefall“. Ein humanitäres Bleiberecht für die Familie sei dringend geboten, so Pollak.

