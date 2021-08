Paralympics Tokio 2020 in ORF 1 und OSP

Start mit Eröffnungsfeier am 24. August um 12.45 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Nach Tokio ist vor Tokio: Vom 24. August bis zum 5. September finden in Japans Hauptstadt die Paralympics statt. 24 Athletinnen und Athleten werden aus Österreich am Start sein. In 22 Sportarten und 540 Bewerben wird um Medaillen gekämpft, das Team des Österreichischen Paralympischen Committees (ÖPC) ist in acht Sportarten vertreten: Leichtathletik, Kanu, Radsport, Reiten, Schwimmen, Tischtennis, Triathlon und Rollstuhltennis. Beim Schwimmen wird Österreich u.a. von ORF-Moderator Andreas Onea vertreten.

ORF 1 und ORF SPORT + zeigen täglich eine Zusammenfassung der Highlights des Vortages, ORF 1 startet damit ca. um 12.00 Uhr, OSP im ersten oder zweiten Hauptabend. Los geht es am 24. Augst mit der Eröffnungsfeier um 12.45 Uhr in ORF 1, die Schlussfeier am 5. September zeigt OSP live ab 13.00 Uhr. Johannes Kloiber-Karner ist der Kommentator beider Veranstaltungen. In Japan holt Gabi Jahn aktuelle Interviews mit den Sportlerinnen und Sportlern ein. Am 6. September überträgt OSP um 17.00 Uhr live die Rückkehr des heimischen Paralympics-Team, am 12. September zeigt ORF 1 um 12.40 Uhr eine einstündige Zusammenfassung der Paralympics 2020.

sport.ORF.at und ORF TELETEXT (im Rahmen des Sportmagazins ab Seite 200) gestalten zu den Paralympics redaktionelle Schwerpunkte und informieren laufend und umfassend mit Vorschauen, Analysen etc. über das Geschehen, wobei selbstverständlich die österreichischen Athletinnen und Athleten im Mittelpunkt stehen. Auf der ORF-TVthek und sport.ORF.at wird die ORF-TV-Berichterstattung außerdem als Live-Stream sowie nachträglich als Video-on-Demand bereitgestellt.

