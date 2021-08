Bundeskanzler a. D. Viktor Klima zum Tod von Rudolf Edlinger

Wien (OTS/SK) - "Mit großer Bestürzung habe ich vom Tod meines Freundes und Wegbegleiters Rudi Edlinger erfahren müssen,“ teilte der ehemalige Bundeskanzler und SPÖ-Vorsitzende Viktor Klima Sonntag gegenüber der SK mit.

„Rudi war ein vorbildlicher Sozialdemokrat und Mensch. Immer im Einsatz für soziale Gerechtigkeit und eine menschliche Gesellschaft. Als Finanzminister war er mir eine starke Unterstützung. Ich denke in dieser schweren Stunde an seine Familie. Ein letztes 'Freundschaft', Rudi!“ (Schluss) nd

