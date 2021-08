VP-Schwarz: „Es braucht völlige Aufklärung zur möglicherweise gekauften Politik der Grünen“

Causa Chorherr als verheerendes Sittenbild der grünen Regierungsbeteiligung in Wien

Wien (OTS) - „Es braucht völlige Aufklärung zur möglicherweise gekauften Politik der Grünen“, fordert die stv. Generalsekretärin der neuen Volkspartei, Gaby Schwarz, nachdem das Nachrichtenmagazin PROFIL aus Akten der Causa Chorherr zitiert hatte. „Die medial bekanntgewordenen Erkenntnisse zeichnen ein verheerendes Bild der grünen Regierungsbeteiligung in Wien. So erhärtet sich immer mehr der Verdacht, dass mit Christoph Chorherr ein damals hochrangiger Grünen-Politiker die Interessen von Immobilien-Unternehmern vertreten hat, um im Gegenzug Spendengelder zu erhalten. Bei einem jener Projekte, dem die Grünen unter diesen zwielichtigen Umständen die Zustimmung erteilt haben sollen, handelt es sich um das Hochhausprojekt am Wiener Heumarkt, das Wien beinahe den Status des UNESCO-Weltkulturerbes gekostet hätte“, so Schwarz.

Die Grünen seien gefordert, vollumfänglich mit der Justiz zu kooperieren und alles zu tun, um den Eindruck gekaufter Politik aus der Welt zu schaffen, betont Schwarz abschließend: „Es bedarf seitens der Grünen endlich voller Transparenz, wer wovon gewusst hat und wie völlig fragwürdige Entscheidungen, etwa die Zustimmung zum Hochhausprojekt am Heumarkt, tatsächlich zustande gekommen sind.“

