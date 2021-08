Nepp zu Chorherr/Tojner: Berichtslegungspflicht bei Großprojekten muss kommen

Heumarkt-Projekt ist neu aufzurollen

Wien (OTS) - „Was Wien braucht ist Transparenz“, reagiert Wiens FPÖ-Landesparteiobmann und Stadtrat Dominik Nepp auf die aktuellen Enthüllungen des Nachrichtenmagazins profil rund um den Heumarkt sowie Chorherr und verweist auf die geltende Unschuldsvermutung für alle Beteiligten.

„Schon die Verhandlungen um städtebauliche Verträge müssen bei Großprojekten – wie Hochhäusern – völlig transparent gestaltet werden. Städtebauliche Verträge sind digital zu veröffentlichen“, fordert Nepp endlich Transparenz und erneuert die ablehnende Haltung der FPÖ gegenüber diesem Instrument. „Wer hat wann mit wem worüber gesprochen? Diese Prozesse müssen nachvollziehbar sein, indem eine umfassende Berichtspflicht für Vertreter der betroffenen Magistratsabteilungen an den Landtag eingeführt wird“, konkretisiert Nepp.



„Städtebauliche Verträge, Bauträgerwettbewerbe, Grundstücksbeirat und Großprojekte müssen demokratisiert werden. Nur so können die bestehenden sauren Wiesen trockengelegt werden“, kündigt Nepp Initiativen im Rathaus an. „Das Heumarkt-Projekt ist bis zur abschließenden Klärung aller Vorwürfe – auch rund um den Komplex Buntes Wohnen - zu stoppen und neu aufzurollen“, schließt Nepp und verweist auf die auch hier geltende Unschuldsvermutung für alle Beteiligten. (Schluss)



