FPÖ — Ecker bedauert Ableben von Ex-Minister Rudolf Edlinger

Wien (OTS) - Österreichs früherer Finanzminister Rudolf Edlinger ist heute in den frühen Morgenstunden im 82. Lebensjahr verstorben. NAbg. Rosa, Ecker, FPÖ-Frauen- und Seniorensprecherin, bedauert das Ableben Edlingers, der sich nach seiner Zeit als Minister vor allem für die Bedürfnisse und Anliegen der älteren Menschen in unserem Land eingesetzt habe. Ecker: „Mit all seiner Erfahrung aus der Wiener Kommunalpolitik und dem Ministeramt war Rudolf Edlinger als Obmann des Wiener Pensionistenverbandes 16 Jahre lang aktiv und ein starkes Sprachroher für die Anliegen der Senioren. Für diesen Einsatz möchte ich ihm heute besonders danken. Mein Mitgefühl in diesen schweren Stunden gilt seiner Familie, seinen Freunden und Bekannten.“

