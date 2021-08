Instagram: Österreichs Weingüter mit der größten Abonnenten-Zahl: Gut Oggau und Weingut Leo Hillinger führen das Ranking an

Burgenlands Weingüter sind auf Instagram besonders aktiv. Und immer mehr kleine Betriebe nutzen die audiovisuelle Plattform für ihre Botschaften.

Tobaj (OTS) - Sieht man sich die Instagram-Accounts heimischer Weingüter an, führt Gut Oggau (Oggau, Burgenland) das Abonnenten-Ranking überlegen an. Mit fast 39.500 Abonnenten liegt das Demeter-zertifizierte Weingut deutlich auf Platz eins. Auf Platz zwei folgt mit 17.200 Followern das Weingut Leo Hillinger (Jois, Burgenland). In der Steiermark ist das Weingut Tement (Ehrenhausen, Steiermark) mit 9.354 Abonnenten sehr beliebt, in Niederösterreich die Domäne Wachau mit 7.819.

Das ergab eine aktuelle Auswertung von W.I.N.E.P.R.-Kommunikationsberatung e.U. " Immer mehr Weingüter nutzen Instagram als kostengünstiges Marketing- und Informationstool. Jene, die aktiv sind, werden mit einer wachsenden Zahl an Abonnenten und einer nicht zu unterschätzenden Community-Bindung belohnt ", sagt PR-Berater Alexander Marakovits. Und nicht nur große Betriebe nutzen Instagram für ihre Botschaften. " Auch viele kleine Familienbetriebe präsentieren sich und ihre Produkte mittlerweile sehr erfolgreich auf Instagram. Im Burgenland sind überdurchschnittlich viele Winzerinnen und Winzer auf Instagram aktiv. "

Weitere Weingüter mit einer hohen Zahl an Abonnenten (Stand 16. August 2021):

Weingut Alex & Maria Koppitsch (Neusiedl am See) 8.471 Follower

Domäne Wachau (Dürnstein): 7.819 Follower

Weingut Sattlerhof (Gamlitz): 6.393 Follower

Weingut Heinrich (Gols): 6.344 Follower

Weingut Nigl (Senftenberg): 5.881 Follower

Bio-Weingut Kemetner (Grafenegg): 5.736 Follower

Bio Pannobile Weingut Renner und rennersistas (Gols): 5.615 Follower

Weingut Wenzl-Kast (Gols): 5.288 Follower

Hannes Reeh (Andau): 4.894 Follower

Weingut Loimer (Langenlois): 4.677 Follower

Weingut Scheiblhofer (Andau): 4.604

Weingut Heinrich (Deutschkreutz): 4.496 Follower

Weingut Strehn (Deutschkreutz): 4.330 Follower

Weinschloss Koarl Thaller (Fürstenfeld): 4.169 Follower

Weingut Just (Rust): 4.127 Follower

Weingut Hagn (Mailberg): 4.047 Follower

Weingärtnerei Stefan Lang (Gobelsburg): 3.909 Follower

F.X. Pichler (Dürnstein): 3.779 Follower

Weingut Judith Beck (Gols): 3.749 Follower

Weingut Ebner-Ebenauer (Poysdorf): 3.698 Follower

Weingut Wieninger (Wien): 3.420 Follower

