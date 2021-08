SPÖ Kärnten gratuliert Peter Ambrozy zum 75er!

Kaiser, Seiser, Sucher: Ehrlichkeit und Anstand zeichneten seinen politischen Weg

Klagenfurt (OTS) - SPÖ Kärnten Landesparteivorsitzender LH Peter Kaiser und Herwig Seiser, Klubobmann des SPÖ-Landtagsklubs, gratulierten heute ihrem ehemaligen Vorsitzenden Peter Ambrozy zum 75er persönlich. SPÖ Kärnten Landesgeschäftsführer Andreas Sucher schloß sich diesen Glückwünschen um eine prägende Persönlichkeit der Kärntner Sozialdemokratie aufs herzlichste an.

„Peter Ambrozy konnte viel für Kärnten und die Sozialdemokratie in Kärnten bewegen. Sein Politik war geprägt von Ehrlichkeit und Anstand, sein Handeln galt immer unserem Land und seinen Menschen. Er hat sich nicht davor gescheut mit der Kärntner Sozialdemokratie neue Wege zu gehen, um zum Wohle des Landes zu arbeiten“, so Landeshauptmann Peter Kaiser, der Peter Ambrozy aufs herzlichste zum Geburtstag gratulierte, mit der Bitte: „Bleib so ein großartiger Mensch!“

Peter Ambrozy bekleidet im Laufe seiner politischen Karriere zahlreiche Funktionen, so war er unter anderem SJG-Landesvorsitzender, BKS-Bundesvorsitzender, Landesparteisekretär, Obmann des SPÖ-Landtagsklubs und natürlich SPÖ-Landesvorsitzender. In den Jahren 1988 und 1989 war Ambrozy darüber hinaus Landeshauptmann von Kärnten. Seit 1997 ist Ambrozy Präsident des Kärntner Roten Kreuzes - „ein Engagement für das ihm nicht genug zu danken ist“, betont Klubobmann Herwig Seiser, der sich ebenfalls persönlich beim Jubilar einfand.

Andreas Sucher bedankt sich bei Peter Ambrozy, im Namen der SPÖ Kärnten, für seine jahrzehntelange Arbeit für und in der Kärntner Sozialdemokratie. „Sein politischer Mut war zukunftsweisend - was er damals begann führt Peter Kaiser heute weiter: Mit vielen Meinungen und Expertisen zum Wohl aller zu arbeiten“, so Sucher.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle der SPÖ Kärnten

+43(0)463/577 88 DW 66 | Fax:+43(0)463-54 570

www.kaernten.spoe.at

presse-kaernten @ spoe.at



SPÖ Landesorganisation Kärnten

Lidmanskygasse 15

9020 Klagenfurt a. W.