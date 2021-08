Mord durch Corona-Impfungen?

Bald wird jeder jemanden kennen, der an der Impfung verstorben ist!

Klagenfurt (OTS) - Wenn wir uns die Aussagen zweier prominenter Wissenschaftler zum Thema Corona-Impfungen anschauen, kommt sofort die Frage auf, wieso die Bevölkerung mit aller Gewalt zur Impfung gedrängt wird:

Der frühere Pfizer-Chefwissenschaftler Mike Yeadon sagte, daß die Impfung die Menschen töten werde. Unmittelbar nach Erhalt der ersten Impfung würden etwa 0,8% der Menschen innerhalb von zwei Wochen sterben. Die durchschnittliche Lebenserwartung der Überlebenden würde zwei Jahre betragen, nähme jedoch mit jedem „Schuß” ab.

Der französische Virologe und Nobelpreisträger Luc Montagnier stößt ins gleiche Horn, spricht von „infektionsverstärkenden Antikörpern“ und davon, daß Geimpfte keine Überlebenschance hätten.

Deutsche und niederländische Wissenschaftler haben nun herausgefunden, daß der mRNA-Impfstoff die angeborene Immunantwort des menschlichen Körpers reduziere, wodurch es zu einer Herabsetzung der Immunantwort auf andere Viren komme.

Der schwere Verdacht steht also im Raume, daß die Corona-Impfung die entscheidende Todeswelle auslösen wird und nicht das Corona-Virus selbst. Und nun will man sich auch noch an unseren Kindern vergreifen?

Angesichts dieser Erkenntnisse fordern wir die Regierung auf, die laufende Impfkampagne sofort zu beenden. Die Verantwortlichen für dieses Impfregime müssen persönlich in die Haftung genommen werden!

