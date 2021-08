Umweltbewusst leben dank Omas Wissen

Neuer Ratgeber "Schon immer nachhaltig" aus dem Verlag Das Beste zeigt, wie einfach es ist, im Alltag die Umwelt zu schützen und dabei Geld zu sparen (FOTO)

Stuttgart (ots) - Oma war Meisterin in Nachhaltigkeit und Zero Waste, lange bevor diese Begriffe in aller Munde waren. Sie wusste, wie man aus wenigen Zutaten natürliche Putzmittel herstellt, konnte Lebensmittel haltbar machen und hatte auch den einen oder anderen Beauty-Trick auf Lager. Wie man mit Omas altem Wissen heute ganz einfach und ohne Verzicht umweltfreundlich handeln kann, zeigt das neue Buch Schon immer nachhaltig aus dem Verlag Das Beste. Ob Wäsche waschen, Marmelade einkochen, Shampoo selbst herstellen oder Erkältungssymptome lindern - für alles gibt es eine pfiffige Lösung aus Omas Trickkiste.

Auf mehr als 200 Seiten bietet der Ratgeber rund 500 Rezepturen und leicht umsetzbare Anleitungen für Haushalt, Küche, Körperpflege und Hausapotheke. Während heute oft ein Arsenal an Reinigern, Arzneimitteln und Pflegeprodukten im Haushalt bereitstehen, stellte man früher beispielsweise Reinigungs- und Heilmittel oft selbst her. Mit Backpulver bereitete Oma nicht nur leckeren Kuchen zu, sondern sagte auch hartnäckigen Flecken den Kampf an. Angelaufener Silberschmuck glänzte nach einem nächtlichen Bierbad wie neu und die Konservierung von Lebensmitteln gelang ganz ohne Kühlschrank.

Omas Haushaltstipps in diesem Buch sparen nicht nur bares Geld: Natron, Essig, Zitrone und Co. schonen die Umwelt und können vielseitig verwendet werden. Alle Rezepte sind auch für Einsteiger verständlich erklärt und benötigen ausschließlich Zutaten, die überall erhältlich sind. Der praktische Haushaltsratgeber für alle, die einfach nachhaltig leben wollen, ist ab sofort im Buchhandel erhältlich.

Schon immer nachhaltig

224 Seiten

Format 18,1 x 26,2 cm

ca. 100 Abbildungen

ISBN 978-3-96211-027-7

18 Euro

