TV-Tipp: Serie „Am Anschlag – Die Macht der Kränkung“, ab 24.08. auf ZDFneo, ab 29.08. bei ORF 2

Thrillerserie und Psycho-Drama auf den Spuren eines Amoklaufs

Wien (OTS) - FERNSEHFONDS AUSTRIA

Ein Shopping-Zentrum, Schüsse, Panik, Tote und Verletzte. Mittendrin eine Handvoll „ganz normaler Menschen“, deren Schicksale, Enttäuschungen und Kränkungen sie jeweils zu Tätern dieses Amoklaufs gemacht haben könnten. In sechs Folgen werden die Tage vor dem Anschlag sowie der Tag X aus der jeweiligen Sicht der Hauptcharaktere erzählt. Wer von ihnen war es?

Die Idee zur Serie basiert auf einem psychiatrischen Sachbuch

Der vom FERNSEHFONDS AUSTRIA geförderte Sechsteiler des österreichischen Regisseurs Umut Dağ geht der Frage nach, wann bei einem Menschen der Schmerz so tief sitzt, dass er sich gewaltsam Bahn brechen muss. Die Idee zu der Serie basiert auf dem Sachbuch "Die Macht der Kränkung" des Psychiaters Reinhard Haller, von dem die Wiener MONA Film und die Drehbuchautorin Agnes Pluch zu der Story inspiriert wurden. Ein Stoff, der den DarstellerInnen einiges abverlangt. In den Hauptrollen brillieren u.a. Julia Koschitz, Murathan Muslu, Johanna Wokalek, Ulrike Willenbacher, Antje Traue und Jonas Holdenrieder.

Bei ZDFneo läuft die Koproduktion „Am Anschlag – Die Macht der Kränkung“ von ZDF, MONA Film und Tivoli Film in zweimal drei Folgen am 24. August und am 25. August, jeweils ab 21.45 Uhr.

ORF 2 zeigt die Serie in Doppelfolgen am 29.08., 03.09. und 05.09 um 20.15 Uhr.

Pressefotos zum Download unter www.rtr.at/Am_Anschlag

Über den FERNSEHFONDS AUSTRIA

Der FERNSEHFONDS AUSTRIA, eingerichtet beim Fachbereich Medien der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR Medien), ist die größte Förderstelle für Fernsehproduktionen in Österreich. Das von der Bundesregierung zur Verfügung gestellte Budget beträgt jährlich 13,5 Mio. Euro. Weitere Informationen über den FERNSEHFONDS AUSTRIA unter https://www.rtr.at/FERNSEHFONDS.



