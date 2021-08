#dif21 Sommertour: (Nicht nur) Woche 4 bringt legendäre Frauen

50:50 – Im Line-up der #dif21 Sommertour finden sich ebenso viele männliche wie weibliche Künstler*innen. Viele starke Frauen-Acts gibt’s vor allem in Woche 4 am #dif21 Tourbus!

Wien (OTS/SPW) - Wien, 20. August 2021. Die Zeit vergeht so schnell, wenn man Spaß hat – das zeigt sich ganz klar nach bereits drei unglaublichen Wochen mit dem #dif21 Tourbus. Tag für Tag bringt der knallbunte Bus Musik, Vergnügen und viel Abwechslung zu allen Wiener*innen. In den vergangenen Tagen waren mit an Bord: Einfach Flo, Russian Gentlemen Club, Duo Italiano, die RTIC-Gewinnerin Dexpleen, KTEE, LEMO, Kronehit DJs Fat Astronauts, DJ Mosaken powered by Kronehit, MoZuluArt, Cover Killers, The Phantoms, Anna Mabo, Zangerle & Band und Wiener Wahnsinn. Sie brachten die Stadtbewohner*innen u. a. am Columbusplatz (1100), am Floridsdorfer Markt (1210), im Votivpark (1090) und am Naschmarkt (1060) ordentlich in Schwung.

Kultur, Vielfalt & Frauen, Frauen, Frauen!

Die Förderung der vielfältigen heimischen Kunst- und Kulturszene ist einer der herausragenden Schwerpunkte des Donauinselfests – dabei geht es auch gezielt um jene von Künstlerinnen. Heuer #wieniezuvor rocken daher genauso viele Frauen wie Männer die coolste Bühne des Sommers – den #dif21 Tourbus. In den kommenden Tagen entfaltet sich die geballte Ladung weiblichen Talents. Nach Tina Naderer am heutigen Freitag, verspricht besonders der Samstag volle Frauenkraft. Mit dabei sind u. a. KØLEEN (gemeinsam mit Bärenheld), Pure Chlorine, Amy Wald und DIVES. Es folgen bis kommenden Freitag beispielsweise mit Patrizia Ferrara & Martin Spitzer, Denk und Band, Flickentanz und Anne Eck weitere großartige Female Acts.

„Dieser Samstagabend sollte eigentlich kein Special sein! Längst gäbe es genügend erfolgreiche FLINTA-Künstler*innen, die die Festival Line-Ups bilden könnten. Leider fehlt scheinbar der Wille vieler Veranstalter*innen!“, so Amy Wald vor ihrem Auftritt am #dif21 Tourbus.

Auch DIVES ist bereit für das Pop-up Konzert: „Wir freuen uns auf einen lauen Sommerabend an der schönen Donau und auch darüber, dass es nach zwei Anläufen nun heuer doch noch was wird mit uns und dem Donauinselfest.“

Musikalische Vielfalt gibt es heuer auch in Form von Klassik-Acts: Am Freitag, den 27. August, ist erstmals die Wiener Staatsoper on Tour unterwegs mit dem #dif21 Tourbus.

Das sind die kommenden #dif21 Sommertour-Acts!

20. August 2021: doppelfinger ab 12:15 Uhr am Karlsplatz (1040) und ab 13:30 Uhr in der Pfeilgasse beim Wiener Würstelstand (1080) & Tina Naderer ab 18:00 Uhr im Ehrenhof des Schloss Schönbrunn (1130) und ab 20:00 Uhr auf der Kaiserwiese im Prater (1020)

21. August 2021: KØLEEN sowie Bärenheld – beide ab 13:30 Uhr beim Q19 Einkaufsquartier (1190) und ab 15:00 Uhr im Kongresspark (1160), Pure Chlorine ab 18:15 Uhr, Amy Wald ab 19:30 Uhr & DIVES ab 21:00 Uhr – alle drei auf der Donauinsel bei der Reichsbrücke (1220)

22. August 2021: #dif21 Kidstour ab 10:00 Uhr im Pötzleinsdorfer Schlosspark (1180) mit Robert Steiner, den Helfern Wiens, den Wiener Kinderfreunden und „Ich bin O.K.“

22. August 2021: Patrizia Ferrara & Martin Spitzer ab 14:00 Uhr am Kahlenberg bei der Aussichtswarte (1190) & Denk und Band ab 17:30 Uhr am Leopold-Kunschak-Platz (1170) und ab 19:00 Uhr im Donaupark (1220)

25. August 2021: Gini sowie Brofaction ab 14:30 Uhr – beide am Platz der Menschenrechte (1070), Matho & The Vienna Dancehall Orchestra ab 16:00 Uhr am CopaBeach (1220) & RUBIN ab 19:00 Uhr am Naschmarkt (1060) und ab 20:30 Uhr bei der Ottakringer Brauerei (1160)

26. August 2021: Flickentanz ab 14:00 Uhr im Donaupark (1220) und ab 15:30 Uhr beim Bahnhof Ottakring (1160) & Anne Eck ab 18:30 Uhr am Südtiroler Platz (1040) und ab 20:00 Uhr am Karmelitermarkt (1020)

27. August 2021: Wort & Ton ab 13:00 Uhr am Dornerplatz (1170) und ab 14:30 Uhr in der Rahlgasse (1060) & Wiener Staatsoper on Tour ab 18:00 Uhr am Hauptbahnhof (1100) und ab 19:30 Uhr auf der Donauinsel bei der Reichsbrücke im Veganmania (1220)

Alle weiteren Tourstopps inkl. Locations gibt es online unter www.donauinselfest.at/Sommertour einzusehen.

#dif21 Sommertour: Impfen geht weiter!

Die große Impfaktion bei der #dif21 Sommertour in Zusammenarbeit mit der Stadt Wien findet viel Andrang – aber es gibt noch genügend freie Plätze! Nächste Möglichkeit zur COVID-19-Schutzimpfung ohne Voranmeldung gibt es morgen, am 21. August, bei den Stopps des #dif21 Tourbusses auf der Donauinsel bei der Reichsbrücke – E-Card nicht vergessen!

Sämtliche Maßnahmen und Regeln zum Schutz der Gesundheit bei der #dif21 Sommertour sind unter www.donauinselfest.at/FAQ-Sommertour nachzulesen.

#dif21 Tourbike: Hier radelt der Spaß

Auch in der vierten Tourwoche macht das #dif21 Tourbike der Wiener Kinderfreunde mittwochs, freitags und samstags Halt in den Wiener Parks. Heute hält es ab 14:00 Uhr bei der Kaiserwiese (1020) und morgen ab 10:00 Uhr bei der Dragonerwiese (1210).

Auf in die nächste Woche mit dem #dif21 TV-Sommer

Der Donauinselfest-Tourbus rollt durch Wien: Diese Woche begrüßt Roman Gregory den Russian Gentlemen Club – unter anderem bei ihrem #dif21 Sommertourstopp bei der Ottakringer Brauerei. Beim Samstags-Special auf der Donauinsel hat Birgit Denk den Künstler LEMO für ein Interview vor das Mikrofon geholt.

Schalten Sie ein!

#dif21 TV-Sommer Sendung #2: Heute, am 20. August, um 21:30 Uhr auf W24, w24.at und auf den Donauinselfest-Kanälen.

