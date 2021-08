Öffentlich zu Top-Ausflugszielen im Mostviertel – bequem und sicher unterwegs in der Ostregion

Serie: VOR stellt im Laufe des Sommers einmal wöchentlich Top-Ausflugsziele mit öffentlicher An- und Abreise vor – diese Woche geht’s an die Eisenstraße Niederösterreich.

Niederösterreich/Burgenland/Wien (OTS) - Die Ostregion entdecken: Das stetig ausgebaute und verbesserte Öffi-Angebot des Verkehrsverbundes Ost-Region (VOR) verspricht eine sichere, stressfreie und klimaschonende Anreise zu den lohnendsten Freizeitzielen in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland. Ob für Familienabenteuer, Wanderungen, Kultur und Gastronomie, Radtouren oder puren Naturgenuss – viele Attraktionen sind mit dem öffentlichen Angebot des VOR gut und schnell erreichbar. Unter anachb.vor.at oder der VOR AnachB App können alle Reisenden individuell, schnell und bequem den eigenen Weg zum Tages- oder Wochenendausflug planen. VOR wünscht seinen Fahrgästen einen wundervollen Sommer – bitte unter Einhaltung der aktuellen Covid-Sicherheitsvorschriften.

Einfach und klimaschonend an die Eisenstraße Niederösterreich

Die niederösterreichische Eisenstraße verbindet das milde, sanft-hügelige Land mit der wild-alpinen Bergwelt rund um Ötscher, Dürrenstein und Hochkar. Heute ist sie ein Musterbeispiel für lebendig aufbereitete Geschichte, für regionales Engagement und für sorgsamen Umgang mit der Natur. Die Eisenstraße lockt mit einer Vielzahl an Ausflugsmöglichkeiten in die Ybbstaler Alpen. Die Region der Eisenstraße ist auf der Westbahnstrecke, mit Erlauftalbahn und Rudolfsbahn ideal erreichbar. Hier sind einige Ausflugstipps, die mit den Öffis einfach erreichbar sind:

Für die öffentliche Anreise zum Lunzer See nimmt man entweder von Wien aus den Zug bis Pöchlarn und fährt von dort mit dem R57 weiter bis nach Scheibbs und der VOR Regio Buslinie 655 bis Lunz am See. Insgesamt dauert die Fahrt etwa zweieinhalb Stunden. Oder man nimmt die Westbahnstrecke bis Amstetten und dort mit dem R58 bis Waidhofen/Ybbs und die VOR Regio Buslinie 640 oder 164 bis „Nostalgiebahnhof“ zum Schienenradl bzw. „Lunz am See Schule“ ins Haus der Wildnis. Von der Donau bis zum Bergsee am Ybbstalradweg: Entlang der Ybbs verbindet der Ybbstalradweg die milden und die wilden Seiten des Mostviertels. Für Familien besonders geeignet ist das Herzstück der Route zwischen Waidhofen/Ybbs und Lunz am See, auf der ehemaligen Bahntrasse der Ybbstalbahn. Die Anreise erfolgt am besten mit dem CJX5 oder Fernverkehrszügen von Wien (Abfahrt: 6:20 Uhr ab Wien Westbahnhof) oder St. Pölten (ab 7:05 Uhr) nach Amstetten und weiter mit dem R58 nach Waidhofen/Ybbs (Ankunft: 08:30 Uhr). Ein besonderes Radservice des VOR ist der Radtramper 656, der bis Ende August täglich und dann bis Oktober an Wochenenden und Feiertagen täglich drei Kurse von „Waidhofen/Ybbs Bahnhof“ nach „Lunz am See/Friedhof/B25“ und retour fährt. Die Rückfahrt erfolgt am besten um 18:31 Uhr ab Waidhofen, mit Ankunft um 19:55 Uhr in St. Pölten bzw. 20:40 Uhr in Wien Westbahnhof. (https://www.mostviertel.at/ybbstalradweg)

Mit der Wilde Wunder Card besonders günstig unterwegs

Nächtigungsgäste mit der Wilde Wunder Card profitieren nicht nur von zahlreichen Erlebnisangeboten - auch bei der öffentlichen Mobilität gibt es einiges zu sparen. So fahren Wilde Wunder Card BesitzerInnen während ihres gesamten Urlaubsaufenthalts mit ausgewählten Bahnen und Bussen zum halben Preis. Die Mostviertler Erlebniskarte ermöglicht sogar die An- und Abreise mit der Mariazellerbahn zum halben Preis sowie um 50% ermäßigte Fahrten mit ausgewählten Buslinien am An- oder Abreisetag. (mostviertel.at/wwc-bus-bahn)

Öffentliche An- und Abreise individuell planen

Die Anreise ist bei allen Ausflugszielen ohne Auto mit Bus und Bahn bequem und einfach möglich. Mit dem VOR AnachB Routenplaner unter anachb.vor.at oder der VOR AnachB App können alle Reisenden schnell und bequem den eigenen Weg in den Tagesausflug planen.

