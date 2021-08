Die ORF-„Sommergespräche“ 2021: Diesmal mit Herbert Kickl, FPÖ

Am 23. August um 21.05 Uhr in ORF 2, danach Filzmaier-Analyse in der „ZIB 2“, „Sommer(nach)gespräche“ in ORF III

Wien (OTS) - Seit 1981 und damit heuer zum 40. Mal gehören die ORF-„Sommergespräche“ zu den politischen Fixterminen des Landes. Heuer stellen sich die Parteichefinnen und Parteichefs von NEOS, Die Grünen, FPÖ, SPÖ und ÖVP erstmals den Fragen von Gastgeberin Lou Lorenz-Dittlbacher. Am Montag, dem 23. August 2021, ist um 21.05 Uhr in ORF 2 Herbert Kickl, FPÖ, erstmals zu Gast. Ort des Geschehens ist diesmal die sogenannte „Libelle“ am Dach des Leopold Museums im Museumsquartier. Die, laut Beschreibung, „schönste Kulturterrasse Wiens“ bietet einen prachtvollen Blick über die Wiener Innenstadt. Die Gespräche werden live ausgestrahlt, Regie führen Kurt Pongratz bzw. Martin Pasch.

Mindestens so ein Publikumshit wie die „Sommergespräche“ selbst sind die anschließenden Analysen von Peter Filzmaier (gemeinsam mit je einer Printjournalistin bzw. einem Printjournalisten) in der „ZIB 2“ um 22.00 Uhr in ORF 2. Am 23. August ist das Petra Stuiber (Der Standard). Aber auch ORF III blickt wieder auf das aktuelle Interview zurück – mit den von Ingrid Thurnher geleiteten „Sommer(nach)gesprächen“ ab 22.30 Uhr. Zu Gast nach dem „Sommergespräch“ mit dem FPÖ-Chef sind die Journalistinnen Gabi Waldner und Angelika Hager, der FPÖ-nahe Kommunikationsberater Heimo Lepuschitz und Körpersprache-Experte Stefan Verra.

Wie bereits im Vorjahr sind die „Sommergespräche“ auch wieder als Podcast abrufbar. Als Online-Zusatzangebot sind sie direkt nach der Sendung 30 Tage lang auf tv.ORF.at sowie allen gängigen Podcast-Plattformen (spotify, iTunes) verfügbar.

Dritter Gast bei den „Sommergesprächen 2021“ ist FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl. Bis zur Ablöse von Norbert Hofer an der Spitze der FPÖ stand Kickl innerparteilich in der zweiten Reihe. Warum hat er jetzt den Schritt in die erste Reihe gesetzt? Und was hat ihn auf dem Weg in die Politik geprägt? Der ehemalige Innenminister in der türkis-blauen Regierung ist zum vehementen Kritiker der türkis-grünen Koalition geworden. Welche Vorschläge hat er, um Probleme wie etwa die Folgen der Corona-Pandemie zu lösen? Wo sieht er selbst seine Stärken, in der Opposition oder in der Regierung?

Der weitere „Sommergespräche“-Fahrplan jeweils um 21.05 Uhr in ORF 2:

30. August: Pamela Rendi-Wagner, SPÖ

6. September: Sebastian Kurz, ÖVP

„Sommergespräche” als Live-Stream und VOD weltweit abrufbar

Auf der ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) können alle „Sommergespräche“ via Live-Stream direkt mitverfolgt werden. Außerdem werden sie als Video-on-Demand bereitgestellt und bleiben alle bis sieben Tage nach der TV-Ausstrahlung der letzten Ausgabe verfügbar und weltweit abrufbar.

ORF.at begleitet auch die heurigen ORF-„Sommergespräche“ mit Analysen und Zusammenfassungen gleich nach der Sendung, bringt Videoausschnitte aus den Gesprächen selbst und stellt die nachfolgenden „ZIB 2“-Analysen online. Interessierte Userinnen und User haben außerdem Gelegenheit zum Mitdiskutieren auf debatte.ORF.at.

Auch der ORF TELETEXT berichtet im Rahmen seiner Innenpolitik-Berichterstattung detailliert über die Inhalte und wichtigsten Statements bei den „Sommergesprächen“ und präsentiert Reaktionen aus Politik, Wirtschaft etc.

