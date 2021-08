Dreharbeiten zu neuem „DIE.NACHT“-Format: Hannes Duscher und Roland Gratzer laden ins „Hotel Campinski“

Start für die aktionistische Talkshow ab 14. September in ORF 1

Wien (OTS) - Dreharbeiten zum neuen „DIE.NACHT“-Format! Derzeit stehen die beliebten FM4-Moderatoren Hannes Duscher und Roland Gratzer für ein neues ORF-1-Talkformat vor der Kamera. Als Gastgeber im „Hotel Campinski“ – ihrem liebevoll ausgestatteten Camping-Mobil – fahren sie quer durch Österreich und begrüßen bei ihren Stopps in fünf Bundesländern jeweils zwei Gäste, mit denen sie ihre aktionistische Talkshow bestreiten: Dabei wird geplaudert, gegrillt, getrunken, gespielt und gesungen. Dafür greifen sie auch immer wieder selbst zur Gitarre. Für ihre Gäste haben die beiden individuelle Spiele oder Aufgaben im Gepäck – damit wird jeder Talk überraschend und bekommt eine ganz eigene Note. In den fünf Ausgaben sind Duscher & Gratzer in Tirol, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg und in der Steiermark unterwegs und treffen u. a. auf Hannes Kartnig, Max Stiegl, die rennersistas, Andreas Goldberger, Avec, Harry Prünster und Verena Altenberger. „Hotel Campinski“ verspricht ein ereignisreiches, energiegeladenes und lockeres Campingerlebnis mit dem unkonventionell freundlichen Duo Duscher & Gratzer.

Gedreht wird noch bis 22. August, zu sehen ist das neue „DIE.NACHT“-Format „Hotel Campinski“ ab Dienstag, dem 14. September 2021, wöchentlich um 23.10 Uhr in ORF 1.

„Hotel Campinski“ ist eine Produktion der Gebhardt Productions GmbH im Auftrag des ORF.

